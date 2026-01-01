ChronoFrame היא גלריית תמונות מודרנית בקוד פתוח, שנבנתה עבור צלמים שרוצים בית יפהפה ומודע למטא-דאטה עבור עבודתם, מבלי לוותר עליה לשירות ענן. בנויה על Nuxt 4 עם צינור עיבוד תמונה מהיר, היא מנתחת אוטומטית נתוני EXIF בעת העלאה, מבצעת קידוד גאוגרפי הפוך למיקומי צילום, מייצרת מצייני מיקום של ThumbHash לטעינה מיידית, ותומכת בתמונות Live ו-Motion לצד JPEG, PNG ו-HEIC/HEIF.

הפעלת ChronoFrame על ה-VPS שלכם שומרת על מקוריות ברזולוציה מלאה, קואורדינטות GPS והיסטוריית צפייה בשליטתכם — ללא מנוי, ללא מגבלות תמונה, ללא סריקה של צד שלישי. תמונות יכולות להיות מאוחסנות בדיסק מקומי או בכל דלי תואם S3, ומפת החקירה הכלולה הופכת כל טיול לציר זמן שניתן לדפדף בו, המציג היכן צולמה כל פריים.