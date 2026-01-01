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גלריית תמונות באחסון עצמי עם ניתוח EXIF אוטומטי, קידוד גאוגרפי הפוך, ומפת חקר אינטראקטיבית לצלמים.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם ChronoFrame
ChronoFrame היא גלריית תמונות מודרנית בקוד פתוח, שנבנתה עבור צלמים שרוצים בית יפהפה ומודע למטא-דאטה עבור עבודתם, מבלי לוותר עליה לשירות ענן. בנויה על Nuxt 4 עם צינור עיבוד תמונה מהיר, היא מנתחת אוטומטית נתוני EXIF בעת העלאה, מבצעת קידוד גאוגרפי הפוך למיקומי צילום, מייצרת מצייני מיקום של ThumbHash לטעינה מיידית, ותומכת בתמונות Live ו-Motion לצד JPEG, PNG ו-HEIC/HEIF.
הפעלת ChronoFrame על ה-VPS שלכם שומרת על מקוריות ברזולוציה מלאה, קואורדינטות GPS והיסטוריית צפייה בשליטתכם — ללא מנוי, ללא מגבלות תמונה, ללא סריקה של צד שלישי. תמונות יכולות להיות מאוחסנות בדיסק מקומי או בכל דלי תואם S3, ומפת החקירה הכלולה הופכת כל טיול לציר זמן שניתן לדפדף בו, המציג היכן צולמה כל פריים.
פיצ'רים עיקריים של ChronoFrame
מפת חקר אינטראקטיבית
כל תמונה מתויגת גיאוגרפית מופיעה על מפת MapLibre אינטראקטיבית, כך שתוכלו לדפדף בספרייה שלכם לפי מיקום במקום לגלול בטיימליינים אינסופיים.
פענוח EXIF אוטומטי
זמן צילום, גוף מצלמה, עדשה, אורך מוקד, צמצם וקואורדינטות GPS נשלפים בעת העלאה ומאונדקסים לסינון וחיפוש מהירים.
קידוד גיאוגרפי הפוך
קואורדינטות GPS מתורגמות לשמות מקומות קריאים לאדם באמצעות Nominatim או Mapbox, כך שכל תמונה מתויגת בעיר ובמדינה באופן אוטומטי.
תמונות חיות ותמונות בתנועה
תמיכה מובנית ב-Live Photos של iPhone וב-Motion Photos של Android משמרת את הסרטון הקצר לצד התמונה הסטטית, כך שהזיכרונות יתנגנו בדיוק כפי שצולמו.
מערכות אחסון קצה עורפי גמישות
אחסנו מקורות בדיסק מקומי, בכל אחסון אובייקטים תואם S3, או ב-OpenList — החליפו את ה-backends מבלי לשנות את כתובת ה-URL של הגלריה או לאבד מטא-דאטה.
למה להריץ את ChronoFrame על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
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הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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