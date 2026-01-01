Norish היא אפליקציית ניהול מתכונים מודרנית, ממוקדת-משק-בית, שנבנתה עבור משפחות ומצבי מגורים משותפים. היא מייבאת מתכונים ישירות מכתובות URL, YouTube Shorts, Instagram Reels, סרטוני TikTok וצילומי מסך – ומבטלת את עבודת התמלול הידנית שאפליקציות אחרות לניהול מתכונים דורשות. ניתוח תזונתי מבוסס AI וזיהוי אלרגיות פועלים אוטומטית על כל מתכון מיובא, ושינויים מסתנכרנים בזמן אמת בכל מכשירי הבית באמצעות Redis.

בניגוד לשירותי מתכונים מבוססי ענן שמייצרים רווחים מהנתונים שלכם ומגבילים ייצוא, Norish היא פתרון אירוח עצמי מלא תחת רישיון AGPL-3.0, ששומרת כל מתכון, רשימת קניות ותוכנית ארוחות על תשתית שאתם שולטים בה, ללא עמלות לכל משק בית או רמות מנוי.