התקינו Norish בלחיצה אחת.
מנהל מתכונים בקוד פתוח למשקי בית עם ייבוא מרשתות חברתיות, ניתוח תזונתי מבוסס AI וסנכרון בזמן אמת.
בחרו תוכנית VPS עבור Norish
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Norish
Norish היא אפליקציית ניהול מתכונים מודרנית, ממוקדת-משק-בית, שנבנתה עבור משפחות ומצבי מגורים משותפים. היא מייבאת מתכונים ישירות מכתובות URL, YouTube Shorts, Instagram Reels, סרטוני TikTok וצילומי מסך – ומבטלת את עבודת התמלול הידנית שאפליקציות אחרות לניהול מתכונים דורשות. ניתוח תזונתי מבוסס AI וזיהוי אלרגיות פועלים אוטומטית על כל מתכון מיובא, ושינויים מסתנכרנים בזמן אמת בכל מכשירי הבית באמצעות Redis.
בניגוד לשירותי מתכונים מבוססי ענן שמייצרים רווחים מהנתונים שלכם ומגבילים ייצוא, Norish היא פתרון אירוח עצמי מלא תחת רישיון AGPL-3.0, ששומרת כל מתכון, רשימת קניות ותוכנית ארוחות על תשתית שאתם שולטים בה, ללא עמלות לכל משק בית או רמות מנוי.
פיצ'רים עיקריים של Norish
ייבוא מתכון מרשתות חברתיות
ייבאו מתכונים מכל כתובת אתר, סרטוני YouTube Shorts, Instagram Reels, או TikTok באמצעות דפדפן ללא ממשק משתמש — אין צורך בתמלול ידני.
ניתוח תזונה AI
יצירה אוטומטית של מידע תזונתי וזיהוי אלרגנים במתכונים מיובאים, כדי שבני הבית עם צרכים תזונתיים תמיד יקבלו נתונים מדויקים.
סנכרון משק בית בזמן אמת
שינויים במתכונים, עדכונים ברשימת הקניות ועריכות בתוכנית הארוחות מתעדכנים באופן מיידי בכל מכשיר בבית ללא רענון ידני.
רשימות קניות משותפות
בנו רשימות קניות ביתיות ישירות ממתכונים ותוכניות ארוחות נבחרים, כשהפריטים מאורגנים לקנייה יעילה.
מתכנן ארוחות CalDAV
סנכרנו את לוח השנה של תוכנית הארוחות שלכם לכל אפליקציה תואמת CalDAV, כך שארוחות מתוכננות יופיעו לצד פגישות ותזכורות.
למה להריץ את Norish על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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