ProjectSend היא פלטפורמת אספקת קבצים בקוד פתוח שנבנתה עבור עסקים שצריכים לשתף קבצים עם לקוחות ספציפיים ולא עם הציבור הרחב. כל לקוח מקבל התחברות משלו ורואה רק את הקבצים שהוקצו לו, בעוד שמנהלים עוקבים אחר כל הורדה, קובעים תאריכי תפוגה לחומרים רגישים ומקבלים התראות כאשר נמענים ניגשים להעלאות חדשות — יצירת חלופה ממותגת ואחראית לקישורי אחסון ענן גנריים.

אירוח ProjectSend ב-VPS שלכם שומר קבצי לקוחות חסויים — חוזים, מסמכים פיננסיים, נכסי עיצוב — על תשתית שאתם שולטים בה באופן מלא, ללא עמלות לכל משתמש, ללא מגבלות אחסון, ועם היכולת להתאים אישית את המיתוג כך שיתאים לזהות העסקית שלכם.