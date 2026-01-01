התקינו ProjectSend בלחיצה אחת.
פלטפורמה מקצועית לשיתוף קבצים, ממוקדת לקוח, עם חשבונות לכל לקוח, מעקב הורדות ובקרות גישה מפורטות עבור סוכנויות ועסקים.
בחרו תוכנית VPS עבור ProjectSend
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם ProjectSend
ProjectSend היא פלטפורמת אספקת קבצים בקוד פתוח שנבנתה עבור עסקים שצריכים לשתף קבצים עם לקוחות ספציפיים ולא עם הציבור הרחב. כל לקוח מקבל התחברות משלו ורואה רק את הקבצים שהוקצו לו, בעוד שמנהלים עוקבים אחר כל הורדה, קובעים תאריכי תפוגה לחומרים רגישים ומקבלים התראות כאשר נמענים ניגשים להעלאות חדשות — יצירת חלופה ממותגת ואחראית לקישורי אחסון ענן גנריים.
אירוח ProjectSend ב-VPS שלכם שומר קבצי לקוחות חסויים — חוזים, מסמכים פיננסיים, נכסי עיצוב — על תשתית שאתם שולטים בה באופן מלא, ללא עמלות לכל משתמש, ללא מגבלות אחסון, ועם היכולת להתאים אישית את המיתוג כך שיתאים לזהות העסקית שלכם.
פיצ'רים עיקריים של ProjectSend
חשבונות לכל לקוח
כל לקוח מקבל גישה ייעודית ורואה רק קבצים שהוקצו לו, מה ששומר על כל מערכת יחסים פרטית ומאורגנת ללא קישורים ציבוריים משותפים.
מעקב הורדות
יומני פעילות מפורטים מציגים בדיוק מי הוריד איזה קובץ ומתי, מספקים הוכחת מסירה לצורך עמידה בתקנים ומפחיתים מיילים מסוג "האם קיבלת את זה?".
תאריכי תפוגה
הגדירו תפוגה אוטומטית למסמכים רגישים, כך שהגישה אליהם תישלל לאחר תקופה מוגדרת, ותפחית את החשיפה ללא צורך בניקוי ידני.
התראות אימייל
לקוחות מקבלים מיילים אוטומטיים כאשר קבצים חדשים זמינים, מה שמבטל את הצורך להודיע להם בנפרד לאחר כל העלאה.
מיתוג מותאם אישית
ערכות נושא ולוגואים מותאמים אישית מציגים פורטל קבצים מקצועי וממותג לבן, המשקף את זהות הסוכנות או העסק שלך במקום שירות גנרי.
למה להריץ את ProjectSend על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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