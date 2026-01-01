Eclipse Kura היא מסגרת מבוססת Java ו-OSGi שהופכת מכונת Linux לשער קצה IoT מנוהל. היא מפשטת את העבודה ברמה נמוכה של תישאל פרוטוקולים תעשייתיים, נרמול מטענים, אגירת נתונים לא מקוונים ופרסום טלמטריה למתווך ענן, כך שאינטגרטורים יכולים להתמקד בחיבור נכסים וכתיבת לוגיקה עסקית במקום בתשתית.

הפעלת Kura על VPS מעניקה לאינטגרטורים תעשייתיים, יצרני ציוד מקורי (OEMs) ויועצי IoT סביבת ביניים ניתנת לשחזור עבור תצורות שערים לפני שהם נשלחים לחומרה פיזית. קונסולת הניהול מבוססת הדפדפן חושפת כל גרף חוטים, דרייבר ומחבר ענן מרחוק, כך שתוכלו ליצור אב טיפוס מול בקרי PLCs ומתווכי MQTT אמיתיים מבלי להקצות התקני קצה ייעודיים.