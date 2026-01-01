פרוסו Eclipse Kura בהתקנה בלחיצה אחת.
מסגרת קצה IoT בקוד פתוח מבוססת Java/OSGi עבור שערי שדה עם קישוריות מובנית ל-Modbus, OPC-UA, BACnet ו-MQTT.
בחרו תוכנית VPS עבור Eclipse Kura
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Eclipse Kura
Eclipse Kura היא מסגרת מבוססת Java ו-OSGi שהופכת מכונת Linux לשער קצה IoT מנוהל. היא מפשטת את העבודה ברמה נמוכה של תישאל פרוטוקולים תעשייתיים, נרמול מטענים, אגירת נתונים לא מקוונים ופרסום טלמטריה למתווך ענן, כך שאינטגרטורים יכולים להתמקד בחיבור נכסים וכתיבת לוגיקה עסקית במקום בתשתית.
הפעלת Kura על VPS מעניקה לאינטגרטורים תעשייתיים, יצרני ציוד מקורי (OEMs) ויועצי IoT סביבת ביניים ניתנת לשחזור עבור תצורות שערים לפני שהם נשלחים לחומרה פיזית. קונסולת הניהול מבוססת הדפדפן חושפת כל גרף חוטים, דרייבר ומחבר ענן מרחוק, כך שתוכלו ליצור אב טיפוס מול בקרי PLCs ומתווכי MQTT אמיתיים מבלי להקצות התקני קצה ייעודיים.
פיצ'רים עיקריים של Eclipse Kura
מנהלי התקנים של נוהל שדה
דרייברים מובנים עבור Modbus TCP/RTU, OPC-UA, BACnet, S7, ו-CAN bus מאפשרים לכם לתשאל בקרי PLC וחיישנים ללא כתיבת קוד מותאם אישית.
תרשים קווים חזותי
מפו מנהלי התקנים, נכסים, מסננים ומפרסמי ענן כגרף זרימת נתונים חזותי ישירות במסוף הניהול מבוסס הדפדפן.
מחברי Cloud
פרסום טלמטריה ל-Eclipse Hono, AWS IoT, Azure IoT Hub, או כל ברוקר MQTT עם אגירה לא מקוונת ומסירה בשיטת אחסן-והעבר.
סביבת ריצה של OSGi
פריסה חמה של חבילות חתומות וחבילות דרייברים באופן אלחוטי כדי להרחיב את התנהגות השער מבלי להפעיל מחדש את הפריים-וורק.
תזמור קונטיינרים
נהלו קונטיינרים של עומסי עבודה בשער מאותו ממשק ניהול, בשילוב תזמור קצה עם זרימות נתונים מסורתיות של Kura.
ניהול מרוחק
הגדירו כל תמונת מצב, מנהל התקן ומדיניות אבטחה ממסוף האינטרנט, כך שצי של שערים יוכל להיות מוגדר מחדש ממקום אחד.
למה להריץ את Eclipse Kura על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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