התקינו את Posterr בלחיצה אחת.
שילוט פוסטר דיגיטלי של 'מתנגן כעת' שהופך כל דפדפן לתצוגה בסגנון בית קולנוע עבור ספריות Plex.
בחרו תוכנית VPS עבור Posterr
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Posterr
Posterr היא אפליקציית Node.js בקוד פתוח המחקה את לוחות הפוסטרים הדיגיטליים הנמצאים בלובי של בתי קולנוע. היא קוראת את המצב החי של Plex Media Server שלכם ומציגה את הכותרת המושמעת כעת, בחירות לפי דרישה מספריות נבחרות, ומהדורות קרובות שנשלפו מ-Sonarr, Radarr ו-Readarr.
אירוח עצמי של Posterr על גבי VPS שומר על התצוגה זמינה תמיד מכל דפדפן, טלפון, טאבלט, Fire Stick או מסך המותקן על הקיר — מבלי להסתמך על כך שמחשב ביתי מופעל. היא מתחברת ל-Plex ול-arr stack דרך הרשת, כך שהיא עובדת בין אם שירותי המדיה שלכם פועלים על אותו VPS או על שרת ביתי מרוחק.
פיצ'רים עיקריים של Posterr
תצוגת מתנגן כעת
מציג פוסטרים חיים של סרטים, טלוויזיה ומוזיקה עם זמן ריצה, אולפן, דירוג תוכן, וסרגל התקדמות מודע לטרנסקוד.
שקופיות שעולות בקרוב
מושך סרטים קרובים מ-Radarr, פרקים ובכורות עונה מ-Sonarr, וספרים חדשים מ-Readarr.
מומלצי ספרייה לפי דרישה
מציג כותרות אקראיות מתוך ספריות Plex נבחרות, כך שהמסך יישאר מעניין גם כששום דבר לא מוזרם.
מותאם למסכים מרובים
מתאים את עצמו אוטומטית מ-320 פיקסלים ועד 4K, תומך במצב דיוקן או רוחב, וכולל טיימר שינה עם בקרת מסך CEC.
שקפים וערכות נושא מותאמים אישית
שלבו תמונות משלכם, גרפיקת רקע וערכות נושא, או הטמיעו דפי אינטרנט חיצוניים כשקופיות מתחלפות נוספות.
טריוויה ו-Awtrix
הפעילו חידון טריוויה מובנה על סרטים בין שקופיות ושקפו נתוני השמעה נוכחיים לצגי מטריצת LED של Awtrix.
למה להריץ את Posterr על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.