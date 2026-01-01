עד 69% הנחה עבור Posterr

התקינו את Posterr בלחיצה אחת.

שילוט פוסטר דיגיטלי של 'מתנגן כעת' שהופך כל דפדפן לתצוגה בסגנון בית קולנוע עבור ספריות Plex.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקינו את Posterr בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Posterr

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Posterr

Posterr היא אפליקציית Node.js בקוד פתוח המחקה את לוחות הפוסטרים הדיגיטליים הנמצאים בלובי של בתי קולנוע. היא קוראת את המצב החי של Plex Media Server שלכם ומציגה את הכותרת המושמעת כעת, בחירות לפי דרישה מספריות נבחרות, ומהדורות קרובות שנשלפו מ-Sonarr, Radarr ו-Readarr.

אירוח עצמי של Posterr על גבי VPS שומר על התצוגה זמינה תמיד מכל דפדפן, טלפון, טאבלט, Fire Stick או מסך המותקן על הקיר — מבלי להסתמך על כך שמחשב ביתי מופעל. היא מתחברת ל-Plex ול-arr stack דרך הרשת, כך שהיא עובדת בין אם שירותי המדיה שלכם פועלים על אותו VPS או על שרת ביתי מרוחק.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Posterr

תצוגת מתנגן כעת

מציג פוסטרים חיים של סרטים, טלוויזיה ומוזיקה עם זמן ריצה, אולפן, דירוג תוכן, וסרגל התקדמות מודע לטרנסקוד.

שקופיות שעולות בקרוב

מושך סרטים קרובים מ-Radarr, פרקים ובכורות עונה מ-Sonarr, וספרים חדשים מ-Readarr.

מומלצי ספרייה לפי דרישה

מציג כותרות אקראיות מתוך ספריות Plex נבחרות, כך שהמסך יישאר מעניין גם כששום דבר לא מוזרם.

מותאם למסכים מרובים

מתאים את עצמו אוטומטית מ-320 פיקסלים ועד 4K, תומך במצב דיוקן או רוחב, וכולל טיימר שינה עם בקרת מסך CEC.

שקפים וערכות נושא מותאמים אישית

שלבו תמונות משלכם, גרפיקת רקע וערכות נושא, או הטמיעו דפי אינטרנט חיצוניים כשקופיות מתחלפות נוספות.

טריוויה ו-Awtrix

הפעילו חידון טריוויה מובנה על סרטים בין שקופיות ושקפו נתוני השמעה נוכחיים לצגי מטריצת LED של Awtrix.

למה להריץ את Posterr על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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