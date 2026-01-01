Posterr היא אפליקציית Node.js בקוד פתוח המחקה את לוחות הפוסטרים הדיגיטליים הנמצאים בלובי של בתי קולנוע. היא קוראת את המצב החי של Plex Media Server שלכם ומציגה את הכותרת המושמעת כעת, בחירות לפי דרישה מספריות נבחרות, ומהדורות קרובות שנשלפו מ-Sonarr, Radarr ו-Readarr.

אירוח עצמי של Posterr על גבי VPS שומר על התצוגה זמינה תמיד מכל דפדפן, טלפון, טאבלט, Fire Stick או מסך המותקן על הקיר — מבלי להסתמך על כך שמחשב ביתי מופעל. היא מתחברת ל-Plex ול-arr stack דרך הרשת, כך שהיא עובדת בין אם שירותי המדיה שלכם פועלים על אותו VPS או על שרת ביתי מרוחק.