התקינו את Maxun בלחיצה אחת.
פלטפורמת קוד פתוח ללא קוד להפיכת כל אתר אינטרנט לתהליכי עבודה מובנים ואוטומטיים של חילוץ נתונים.
בחרו תוכנית VPS עבור Maxun
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Maxun
Maxun היא פלטפורמת נתוני אינטרנט בקוד פתוח וללא קוד, שמאפשרת לכם לחלץ, לשלוף, לסרוק ולחפש באינטרנט בלי לכתוב קוד. באמצעות מקליט ויזואלי, אתם פשוט גולשים באתר ו-Maxun הופכת את הפעולות שלכם לרובוט חילוץ רב פעמי – ללא צורך בידע תכנות. חילוץ מבוסס AI מאפשר לכם לתאר בשפה פשוטה אילו נתונים אתם רוצים ולקבל אותם באופן אוטומטי.
אירוח עצמי של Maxun על ה-VPS שלכם מעניק לכם שליטה מלאה על הנתונים שחילצתם, התזמון והאינטגרציות שלכם. הפלטפורמה תומכת בייצוא ל-Google Sheets, ל-Airtable ול-webhooks, וכוללת SDK ו-CLI מלאים למפתחים שרוצים להרחיב את היכולות. פריסה זו כוללת PostgreSQL לאחסון נתונים ו-MinIO לאחסון קבצים, ומעניקה לכם הגדרה מלאה ומוכנה לייצור.
פיצ'רים עיקריים של Maxun
מקליט ללא קוד
הקליטו את פעולות הגלישה שלכם פעם אחת ו-Maxun ממיר אותן לרובוט חילוץ שניתן לחזור עליו — ללא צורך בקוד.
הפקת נתוני AI
תארו בשפה טבעית את הנתונים שאתם רוצים ותנו לחילוץ מבוסס LLM לאתר ולבנות אותם עבורכם.
זחילה באינטרנט
סרקו אתרים שלמים באופן אוטומטי, גלו וחלצו תוכן מכל עמוד רלוונטי בטווח מוגדר.
הרצות מתוזמנות
הגדירו רובוטים שיפעלו בלוח זמנים ויספקו נתונים מובנים ורעננים ליעד שבחרתם ללא התערבות ידנית.
אינטגרציות גמישות
ייצאו נתונים שחולצו ישירות ל-Google Sheets, ל-Airtable, או לכל נקודת קצה של webhook עם תמיכה מובנית באינטגרציה.
למה להריץ את Maxun על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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