Maxun היא פלטפורמת נתוני אינטרנט בקוד פתוח וללא קוד, שמאפשרת לכם לחלץ, לשלוף, לסרוק ולחפש באינטרנט בלי לכתוב קוד. באמצעות מקליט ויזואלי, אתם פשוט גולשים באתר ו-Maxun הופכת את הפעולות שלכם לרובוט חילוץ רב פעמי – ללא צורך בידע תכנות. חילוץ מבוסס AI מאפשר לכם לתאר בשפה פשוטה אילו נתונים אתם רוצים ולקבל אותם באופן אוטומטי.

אירוח עצמי של Maxun על ה-VPS שלכם מעניק לכם שליטה מלאה על הנתונים שחילצתם, התזמון והאינטגרציות שלכם. הפלטפורמה תומכת בייצוא ל-Google Sheets, ל-Airtable ול-webhooks, וכוללת SDK ו-CLI מלאים למפתחים שרוצים להרחיב את היכולות. פריסה זו כוללת PostgreSQL לאחסון נתונים ו-MinIO לאחסון קבצים, ומעניקה לכם הגדרה מלאה ומוכנה לייצור.