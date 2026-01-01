התקינו את changedetection.io בלחיצה אחת.
כלי לניטור שינויים באתרי אינטרנט באירוח עצמי שמתריע לכם כאשר תוכן, מחירים או רכיבי עמוד מתעדכנים.
בחרו תוכנית VPS עבור changedetection.io
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם changedetection.io
changedetection.io היא פלטפורמת ניטור אתרים באירוח עצמי שמזהה ומודיעה לך על שינויים בכל דף אינטרנט — החל מעדכוני תוכן ותנודות מחירים ועד למילוי מלאי מחדש ותיקונים רגולטוריים. היא חורגת מבדיקות זמינות פשוטות בכך שהיא מאפשרת לך למקד רכיבי דף ספציפיים באמצעות סלקטורי CSS, XPath, JSONPath, או בחירה ויזואלית, והיא משתמשת בדפדפן Playwright Chrome משולב כדי לנטר דפים המרונדרים ב-JavaScript ואתרים הדורשים התחברות.
אירוח עצמי שומר על יעדי הניטור שלך, מודיעין תחרותי ונתוני התראות פרטיים לחלוטין, ללא עמלות לפי דף או לפי בדיקה, ללא קשר למספר האתרים או לתדירות הניטור שלהם.
פיצ'רים עיקריים של changedetection.io
תמיכה בעמוד JavaScript
דפדפן Playwright משולב מציג יישומי עמוד יחיד דינמיים ומטפל בתהליכי התחברות שכלי ניטור HTTP בסיסיים אינם יכולים להגיע אליהם.
מיקוד רכיבים מדויק
בוררי CSS, XPath, JSONPath, ובחירה ויזואלית מאפשרים לכם לנטר בדיוק את התוכן שחשוב במקום את כל העמוד.
התראות מחיר וחידוש מלאי
קבעו ספי מחיר וטריגרים של מילות מפתח כך שתקבלו התראה רק כאשר מוצר יורד מתחת למחיר היעד שלכם או חוזר למלאי.
70+ ערוצי התראות
שלחו התראות ל-Discord, Slack, Telegram, אימייל, Webhooks, ועשרות שירותים נוספים דרך ספריית Apprise ללא צורך בהגדרות נוספות.
היסטוריית שינויים עם תצוגת Diff
כל שינוי שזוהה נשמר ומודגש ויזואלית, כך שתוכלו לסקור בדיוק מה השתנה ומתי מבלי לבקר מחדש בדף המקורי.
למה להריץ את changedetection.io על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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