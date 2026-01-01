changedetection.io היא פלטפורמת ניטור אתרים באירוח עצמי שמזהה ומודיעה לך על שינויים בכל דף אינטרנט — החל מעדכוני תוכן ותנודות מחירים ועד למילוי מלאי מחדש ותיקונים רגולטוריים. היא חורגת מבדיקות זמינות פשוטות בכך שהיא מאפשרת לך למקד רכיבי דף ספציפיים באמצעות סלקטורי CSS, XPath, JSONPath, או בחירה ויזואלית, והיא משתמשת בדפדפן Playwright Chrome משולב כדי לנטר דפים המרונדרים ב-JavaScript ואתרים הדורשים התחברות.

אירוח עצמי שומר על יעדי הניטור שלך, מודיעין תחרותי ונתוני התראות פרטיים לחלוטין, ללא עמלות לפי דף או לפי בדיקה, ללא קשר למספר האתרים או לתדירות הניטור שלהם.