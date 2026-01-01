TiddlyWiki הוא ויקי ייחודי בקוד פתוח המאחסן הכל כיחידות נפרדות הנקראות tiddlers — פתקים, משימות, תמונות, קטעי קוד וכל פיסת מידע אחרת. בניגוד לכלי רישום הערות היררכיים, ניתן לקשר, לתייג ולכלול בחופשיות tiddlers, כך שבסיס הידע שלכם גדל באופן אורגני מבלי לכפות תוכן לתיקיות או קטגוריות.

אירוח עצמי של TiddlyWiki על VPS שומר על הפתקים שלכם ועל בסיס הידע האישי שלכם פרטיים לחלוטין ונגישים מכל דפדפן. פריסה זו מפעילה את TiddlyWiki במצב שרת, ומספקת סנכרון רב-מכשירים ואחסון מתמשך המגובה על ידי נפח אחסון בעל שם — כך שה-tiddlers שלכם לעולם אינם אובדים בין הפעלות מחדש של קונטיינרים.