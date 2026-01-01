התקינו TiddlyWiki בלחיצה אחת.
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מה אפשר לבנות עם TiddlyWiki
TiddlyWiki הוא ויקי ייחודי בקוד פתוח המאחסן הכל כיחידות נפרדות הנקראות tiddlers — פתקים, משימות, תמונות, קטעי קוד וכל פיסת מידע אחרת. בניגוד לכלי רישום הערות היררכיים, ניתן לקשר, לתייג ולכלול בחופשיות tiddlers, כך שבסיס הידע שלכם גדל באופן אורגני מבלי לכפות תוכן לתיקיות או קטגוריות.
אירוח עצמי של TiddlyWiki על VPS שומר על הפתקים שלכם ועל בסיס הידע האישי שלכם פרטיים לחלוטין ונגישים מכל דפדפן. פריסה זו מפעילה את TiddlyWiki במצב שרת, ומספקת סנכרון רב-מכשירים ואחסון מתמשך המגובה על ידי נפח אחסון בעל שם — כך שה-tiddlers שלכם לעולם אינם אובדים בין הפעלות מחדש של קונטיינרים.
פיצ'רים עיקריים של TiddlyWiki
מבנה רשומות אי-לינארי
טידלרים מקשרים ומטמיעים זה את זה בחופשיות, כך שתוכלו לבנות גרף ידע מבלי להיכפות לתיקיות או היררכיות נוקשות.
תיוג וסינון
תייגו כל tiddler והשתמשו בשפת הסינון העוצמתית כדי ליצור רשימות דינמיות, טבלאות ותצוגות שמתעדכנות אוטומטית כשאתם מוסיפים תוכן.
Wikitext ו-macros
שפת הסימון של TiddlyWiki תומכת בטרנסקלוז'ן, פקודות מאקרו ווידג'טים מותאמים אישית, כך שתוכלו לבנות תבניות ורכיבים לשימוש חוזר ברחבי הוויקי שלכם.
מצב שרת קבוע
פועל על Node.js, פריסה זו שומרת כל שינוי לדיסק באופן מיידי, כך שההערות שלכם עמידות ונגישות מכל מכשיר עם דפדפן.
מערכת אקולוגית של חיבורים
הרחיבו את TiddlyWiki עם תוספים לעיבוד Markdown, הדגשת תחביר קוד, לוחות קנבן, דיאגרמות, ותכונות רבות אחרות מספריית התוספים.
למה להריץ את TiddlyWiki על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
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מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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