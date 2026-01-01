OneDev היא פלטפורמת DevOps מקיפה באחסון עצמי, המשלבת אחסון Git, אוטומציית CI/CD, מעקב אחר בעיות, לוחות קנבן ורישום חבילות ליישום יחיד. בונה הצינורות החזותי ותכונות בינת הקוד שלה הופכים אותה לנגישה למפתחים ללא מומחיות DevOps עמוקה, בעוד ששפת השאילתות המתקדמת מעניקה למשתמשי כוח שליטה מדויקת על בניות, בעיות וקמיטים.

אחסון עצמי של OneDev על ה-VPS שלכם פירושו מפתחים ללא הגבלה בעלות תשתית קבועה, עם בעלות מלאה על קוד המקור וארטיפקטים של הבניה שלכם. תבנית זו כוללת PostgreSQL לאחסון נתונים אמין וגישת Docker socket כך ש-OneDev יכולה להריץ משימות CI/CD ישירות על השרת שלכם.