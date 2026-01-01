התקינו את OneDev בלחיצה אחת.
פלטפורמת DevOps הכל-כלול באחסון עצמי עם אחסון Git, צינורות CI/CD, לוחות קנבן ורישום חבילות.
בחרו תוכנית VPS עבור OneDev
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם OneDev
OneDev היא פלטפורמת DevOps מקיפה באחסון עצמי, המשלבת אחסון Git, אוטומציית CI/CD, מעקב אחר בעיות, לוחות קנבן ורישום חבילות ליישום יחיד. בונה הצינורות החזותי ותכונות בינת הקוד שלה הופכים אותה לנגישה למפתחים ללא מומחיות DevOps עמוקה, בעוד ששפת השאילתות המתקדמת מעניקה למשתמשי כוח שליטה מדויקת על בניות, בעיות וקמיטים.
אחסון עצמי של OneDev על ה-VPS שלכם פירושו מפתחים ללא הגבלה בעלות תשתית קבועה, עם בעלות מלאה על קוד המקור וארטיפקטים של הבניה שלכם. תבנית זו כוללת PostgreSQL לאחסון נתונים אמין וגישת Docker socket כך ש-OneDev יכולה להריץ משימות CI/CD ישירות על השרת שלכם.
פיצ'רים עיקריים של OneDev
אחסון Git ו-סקירת קוד
שרת Git מלא עם הצגת הבדלים מתקדמת, הגנת ענפים ובקרות אסטרטגיית מיזוג לסקירת קוד מובנית.
בונה CI/CD חזותי
בנו ודמיינו צינורות עבודה מבלי לכתוב YAML מאפס — שלבים בשיטת גרור ושחרר עם ייצוא YAML מלא לבקרת גרסאות.
Kanban ו-מעקב אחר בעיות
לוחות קנבן ומעקב אחר בעיות מובנים, עם שדות מותאמים אישית ושפת שאילתות מתקדמת לסינון מדויק.
מאגר חבילות
אחסנו תמונות Docker וארטיפקטים אחרים של בנייה ברגיסטרי המשולב לצד הקוד והפאייפליינס שלכם.
בינת קוד
ניווט סמלים וחיפוש קוד סמנטי עוזרים למפתחים להבין בסיסי קוד לא מוכרים מהר יותר.
למה להריץ את OneDev על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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