LazyLibrarian הוא המקבילה ממוקדת הספרים ל-Sonarr ו-Radarr — שרת אוטומציה באירוח עצמי שעוקב אחר הסופרים האהובים עליכם, עוקב אחר יציאות ספרים בודדות, מחפש ב-Usenet ובאינדקסים של טורנטים קבצים תואמים, ומעביר מהדורות נבחרות ל-NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, או לכל תוכנת הורדה אחרת שאתם כבר מפעילים.

אירוח עצמי של LazyLibrarian על VPS מעניק לכם ספרן 24/7 שתופס מהדורות חדשות ברגע שהן מופיעות, מבצע דה-דופליקציה מול ספריית ה-Calibre הקיימת שלכם, ומשנה שמות ומתייג הכל באופן אוטומטי כך שאוסף הספרים האלקטרוניים וספרי השמע שלכם נשאר מאורגן ללא עבודה ידנית.