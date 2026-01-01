עד 69% הנחה עבור LazyLibrarian

פרוסו LazyLibrarian בהתקנה בלחיצה אחת.

כלי אוטומציה שעוקב אחר מחברים, מוצא ספרים אלקטרוניים וספרי שמע, ומעביר אותם לתוכנות ההורדה שלכם.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
פרוסו LazyLibrarian בהתקנה בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור LazyLibrarian

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם LazyLibrarian

LazyLibrarian הוא המקבילה ממוקדת הספרים ל-Sonarr ו-Radarr — שרת אוטומציה באירוח עצמי שעוקב אחר הסופרים האהובים עליכם, עוקב אחר יציאות ספרים בודדות, מחפש ב-Usenet ובאינדקסים של טורנטים קבצים תואמים, ומעביר מהדורות נבחרות ל-NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, או לכל תוכנת הורדה אחרת שאתם כבר מפעילים.

אירוח עצמי של LazyLibrarian על VPS מעניק לכם ספרן 24/7 שתופס מהדורות חדשות ברגע שהן מופיעות, מבצע דה-דופליקציה מול ספריית ה-Calibre הקיימת שלכם, ומשנה שמות ומתייג הכל באופן אוטומטי כך שאוסף הספרים האלקטרוניים וספרי השמע שלכם נשאר מאורגן ללא עבודה ידנית.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של LazyLibrarian

מעקב אחר מחברים וגילוי

הוסיפו מחברים לפי שם ו-LazyLibrarian בונה את הביבליוגרפיה המלאה שלהם מ-Goodreads, Google Books, OpenLibrary וממקורות אחרים.

תמיכה בספרי שמע ובספרים אלקטרוניים

מטפל גם בפורמטים של ספרי שמע וגם של ספרים אלקטרוניים עם כללי איכות ומקור נפרדים לכל אחד, כך שמופע יחיד מנהל שתי ספריות.

שילוב Calibre ו-Goodreads

מייבא את ספריית Calibre הקיימת שלכם כדי למנוע כפילויות, מסנכרן רשימות 'נקרא' ו'רוצה לקרוא' מ-Goodreads, ומעדכן מטא-דאטה באופן אוטומטי.

תמיכה באינדקסר מובנה

תוספים מובנים עבור NZBGet, SABnzbd, qBittorrent, Transmission, Deluge, ועשרות אינדקסרים של Usenet וטורנטים באמצעות Newznab ו-Torznab.

מעקב מגזינים וסדרות

צופה במגזינים מבוססי גיליונות ובסדרות רב-ספרתיות, ומכניסה מהדורות חדשות לתור ברגע שהן מתווספות לאינדקסים, ללא צורך בחיפושים ידניים.

למה להריץ את LazyLibrarian על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
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