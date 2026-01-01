פרוסו LazyLibrarian בהתקנה בלחיצה אחת.
כלי אוטומציה שעוקב אחר מחברים, מוצא ספרים אלקטרוניים וספרי שמע, ומעביר אותם לתוכנות ההורדה שלכם.
בחרו תוכנית VPS עבור LazyLibrarian
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם LazyLibrarian
LazyLibrarian הוא המקבילה ממוקדת הספרים ל-Sonarr ו-Radarr — שרת אוטומציה באירוח עצמי שעוקב אחר הסופרים האהובים עליכם, עוקב אחר יציאות ספרים בודדות, מחפש ב-Usenet ובאינדקסים של טורנטים קבצים תואמים, ומעביר מהדורות נבחרות ל-NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, או לכל תוכנת הורדה אחרת שאתם כבר מפעילים.
אירוח עצמי של LazyLibrarian על VPS מעניק לכם ספרן 24/7 שתופס מהדורות חדשות ברגע שהן מופיעות, מבצע דה-דופליקציה מול ספריית ה-Calibre הקיימת שלכם, ומשנה שמות ומתייג הכל באופן אוטומטי כך שאוסף הספרים האלקטרוניים וספרי השמע שלכם נשאר מאורגן ללא עבודה ידנית.
פיצ'רים עיקריים של LazyLibrarian
מעקב אחר מחברים וגילוי
הוסיפו מחברים לפי שם ו-LazyLibrarian בונה את הביבליוגרפיה המלאה שלהם מ-Goodreads, Google Books, OpenLibrary וממקורות אחרים.
תמיכה בספרי שמע ובספרים אלקטרוניים
מטפל גם בפורמטים של ספרי שמע וגם של ספרים אלקטרוניים עם כללי איכות ומקור נפרדים לכל אחד, כך שמופע יחיד מנהל שתי ספריות.
שילוב Calibre ו-Goodreads
מייבא את ספריית Calibre הקיימת שלכם כדי למנוע כפילויות, מסנכרן רשימות 'נקרא' ו'רוצה לקרוא' מ-Goodreads, ומעדכן מטא-דאטה באופן אוטומטי.
תמיכה באינדקסר מובנה
תוספים מובנים עבור NZBGet, SABnzbd, qBittorrent, Transmission, Deluge, ועשרות אינדקסרים של Usenet וטורנטים באמצעות Newznab ו-Torznab.
מעקב מגזינים וסדרות
צופה במגזינים מבוססי גיליונות ובסדרות רב-ספרתיות, ומכניסה מהדורות חדשות לתור ברגע שהן מתווספות לאינדקסים, ללא צורך בחיפושים ידניים.
למה להריץ את LazyLibrarian על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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