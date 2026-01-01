התקינו Cheshire Cat AI בהתקנה בלחיצה אחת.
מסגרת סוכן AI מוכנה לייצור עם RAG מובנה, פלאגינים וקריאת פונקציות עבור כל ספק LLM.
בחרו תוכנית VPS עבור Cheshire Cat AI
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Cheshire Cat AI
Cheshire Cat AI הוא פריימוורק בקוד פתוח לבניית סוכני AI לייצור כמיקרו-שירות. במקום לחבר יחד ספריות נפרדות לזיכרון, כלים וצורות שיחה, ה-Cat מספקת סביבת ריצה (runtime) ממוקדת API עם מאגר וקטורי Qdrant מובנה, מערכת תוספים, ווים לאירועים (event hooks) וקריאת פונקציות – כך שאותו סוכן יכול להפעיל צ'אטבוט, כלי פנימי, או עוזר מול לקוחות, מתוך בקאנד יחיד.
הפריימוורק אגנוסטי למודלים ועובד עם כל LLM ו-embedder התואמים ל-LangChain, כולל OpenAI, Anthropic, Ollama, ומודלים באחסון עצמי. אירוח עצמי ב-VPS שלכם שומר על היסטוריית שיחות, הטמעות (embeddings), וקוד תוספים בשליטתכם המלאה, עם תמיכה בריבוי משתמשים והרשאות מדויקות לפריסות צוותיות.
פיצ'רים עיקריים של Cheshire Cat AI
RAG מובנה
זיכרון וקטורי משולב של Qdrant קולט מסמכים ושולף הקשר רלוונטי באופן אוטומטי, כך שסוכנים עונים מהנתונים שלכם במקום מידע גנרי של המודל.
מערכת חיבור
הטמיעו תוספי Python לתוך לוח הניהול כדי להוסיף כלים, הוקים וטפסים שיחתיים מבלי לפצל את הליבה — הרחיבו את ההתנהגות בזמן ריצה במקום לבנות מחדש את האימג'.
כל ספק LLM
החליפו בין OpenAI, Anthropic, Ollama, ודגמים תואמי LangChain אחרים מממשק הניהול כדי לאזן עלות, זמן אחזור ומיקום נתונים לכל מקרה שימוש.
REST ו-WebSocket API
הטמיעו את הסוכן בכל ממשק קצה באמצעות REST API הניתן להתאמה אישית או צ'אט דרך WebSocket, עם מפתחות API נפרדים לכל אמצעי העברה לבקרת גישה מדויקת.
טפסים שיחתיים
הגדירו טפסים המגובים ב-Pydantic המנחים שיחות מרובות שלבים, כגון הזמנות או רכישות, המאפשרים לסוכן לאסוף נתונים מובנים תוך שמירה על דיאלוג טבעי.
למה להריץ את Cheshire Cat AI על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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