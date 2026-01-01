Cheshire Cat AI הוא פריימוורק בקוד פתוח לבניית סוכני AI לייצור כמיקרו-שירות. במקום לחבר יחד ספריות נפרדות לזיכרון, כלים וצורות שיחה, ה-Cat מספקת סביבת ריצה (runtime) ממוקדת API עם מאגר וקטורי Qdrant מובנה, מערכת תוספים, ווים לאירועים (event hooks) וקריאת פונקציות – כך שאותו סוכן יכול להפעיל צ'אטבוט, כלי פנימי, או עוזר מול לקוחות, מתוך בקאנד יחיד.

הפריימוורק אגנוסטי למודלים ועובד עם כל LLM ו-embedder התואמים ל-LangChain, כולל OpenAI, Anthropic, Ollama, ומודלים באחסון עצמי. אירוח עצמי ב-VPS שלכם שומר על היסטוריית שיחות, הטמעות (embeddings), וקוד תוספים בשליטתכם המלאה, עם תמיכה בריבוי משתמשים והרשאות מדויקות לפריסות צוותיות.