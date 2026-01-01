הפעלת סטטיסטיקות ל-Strava בהתקנה בלחיצה אחת.
לוח מחוונים אישי לניתוח נתוני ספורט מתארח באופן עצמאי, שהופך את פעילויות ה-Strava שלכם לסטטיסטיקות מפורטות, גרפים ומפות חום.
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מה אפשר לבנות עם Statistics for Strava
סטטיסטיקות ל-Strava הוא לוח מחוונים אנליטי עצמאי המושך את היסטוריית הפעילות המלאה שלך ב-Strava ומציג אותה כתרשימים אינטראקטיביים, מפות חום גיאוגרפיות, דוחות שימוש בציוד, ניתוח מקטעים וסקירות שנתיות — כולם מאוחסנים מקומית בשרת שלך. בניגוד לאפליקציית Strava הרשמית, היא לעולם אינה מאבדת נתונים היסטוריים מאחורי חומת תשלום ומעניקה לך בעלות מלאה על הרישומים האתלטיים שלך.
ההתקנה דורשת אפליקציית API של Strava (חינמית ליצירה) ותהליך אישור OAuth חד-פעמי ליצירת אסימון רענון. לאחר החיבור, הדמון הפועל ברקע מייבא אוטומטית פעילויות חדשות ושומר על לוח המחוונים שלך מעודכן. חשבון Strava נדרש כדי להשתמש באפליקציה זו.
פיצ'רים עיקריים של Statistics for Strava
לוח בקרה לניתוח פעילות
נתונים סטטיסטיים מקיפים עם תרשימים אינטראקטיביים המכסים סכומים כוללים, מגמות, שיאים אישיים ועומס אימונים בכל סוגי הפעילויות.
מפת חום גיאוגרפית
דמיינו נקודות חמות של פעילות על מפת חום גאוגרפית שמשרטטת את כל המסלולים המתועדים כדי לחשוף את אזורי האימון המועדפים עליכם.
מעקב ציוד ותחזוקה
מעקב אחר מרחק ושעות שימוש לאופניים, נעליים וציוד, עם תזמון תחזוקה כדי לדעת מתי הציוד דורש טיפול.
היסטוריית מקטע ומאמצים
עיינו בכל מאמצי מקטעי Strava שלכם, שיאים אישיים והתקדמות לאורך זמן עבור כל מקטע שבו רכבתם או רצתם.
Strava סיכום
חוויית סיכום שנה שנתית שמדגישה את ההישגים הגדולים ביותר שלך, את הפעילויות הארוכות ביותר ואת אבני הדרך בכושר לשנה.
עוזר AI לאימונים
ניתוח אופציונלי המופעל על ידי AI של נתוני האימון שלכם עם תובנות והצעות, הניתן לחיבור ל-OpenAI, ל-Anthropic, או למודל Ollama מקומי.
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השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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