סטטיסטיקות ל-Strava הוא לוח מחוונים אנליטי עצמאי המושך את היסטוריית הפעילות המלאה שלך ב-Strava ומציג אותה כתרשימים אינטראקטיביים, מפות חום גיאוגרפיות, דוחות שימוש בציוד, ניתוח מקטעים וסקירות שנתיות — כולם מאוחסנים מקומית בשרת שלך. בניגוד לאפליקציית Strava הרשמית, היא לעולם אינה מאבדת נתונים היסטוריים מאחורי חומת תשלום ומעניקה לך בעלות מלאה על הרישומים האתלטיים שלך.

ההתקנה דורשת אפליקציית API של Strava (חינמית ליצירה) ותהליך אישור OAuth חד-פעמי ליצירת אסימון רענון. לאחר החיבור, הדמון הפועל ברקע מייבא אוטומטית פעילויות חדשות ושומר על לוח המחוונים שלך מעודכן. חשבון Strava נדרש כדי להשתמש באפליקציה זו.