Duplicati היא תוכנת גיבוי חינמית, בקוד פתוח, שמצפינה נתונים עם AES-256 לפני שליחת גיבויים מצטברים, עם דה-דופליקציה ודחוסים ליותר מ-20 אחסוני קצה – כולל Amazon S3, Google Drive, Microsoft OneDrive, Backblaze B2, ופרוטוקולים סטנדרטיים כמו SFTP ו-WebDAV. מכיוון שהכל מוצפן בצד הלקוח, הנתונים שלכם נשארים פרטיים גם כשהם מאוחסנים בשירותי ענן של צד שלישי.

ממשק אינטרנטי נקי מאפשר להגדיר בקלות משימות גיבוי, לקבוע מדיניות שמירה, לוודא את שלמות הגיבוי ולנטר הרצות מתוזמנות. דה-דופליקציה ודחיסה ברמת בלוקים שומרות על עלויות אחסון נמוכות גם עבור מערכי נתונים גדולים. אירוח עצמי של Duplicati על VPS מעניק לכם מנוע גיבוי אמין ופעיל תמיד, שמריץ משימות מתוזמנות באופן עקבי מבלי להיות תלוי במחשב אישי שמופעל.