התקינו Duplicati בלחיצה אחת.
תוכנת גיבוי בקוד פתוח שיוצרת גיבויים מוצפנים ומצטברים לאחסון בענן ולשרתים מרוחקים עם ממשק אינטרנטי פשוט.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Duplicati
Duplicati היא תוכנת גיבוי חינמית, בקוד פתוח, שמצפינה נתונים עם AES-256 לפני שליחת גיבויים מצטברים, עם דה-דופליקציה ודחוסים ליותר מ-20 אחסוני קצה – כולל Amazon S3, Google Drive, Microsoft OneDrive, Backblaze B2, ופרוטוקולים סטנדרטיים כמו SFTP ו-WebDAV. מכיוון שהכל מוצפן בצד הלקוח, הנתונים שלכם נשארים פרטיים גם כשהם מאוחסנים בשירותי ענן של צד שלישי.
ממשק אינטרנטי נקי מאפשר להגדיר בקלות משימות גיבוי, לקבוע מדיניות שמירה, לוודא את שלמות הגיבוי ולנטר הרצות מתוזמנות. דה-דופליקציה ודחיסה ברמת בלוקים שומרות על עלויות אחסון נמוכות גם עבור מערכי נתונים גדולים. אירוח עצמי של Duplicati על VPS מעניק לכם מנוע גיבוי אמין ופעיל תמיד, שמריץ משימות מתוזמנות באופן עקבי מבלי להיות תלוי במחשב אישי שמופעל.
פיצ'רים עיקריים של Duplicati
AES-256 הצפנה בצד הלקוח
מצפין את כל הנתונים לפני שהם עוזבים את השרת שלכם, כך שגיבויים באחסון ענן של צד שלישי נשארים פרטיים לחלוטין.
20+ באקאנדים אחסון
תומך ב-Amazon S3, Google Drive, OneDrive, Backblaze B2, Dropbox, SFTP, WebDAV, וביעדים רבים נוספים מממשק אחד.
אינקרמנטלי ו-מנופה כפילויות
מעלה רק בלוקים ששונו לאחר הפעלת הגיבוי הראשונה, ומפחית באופן דרמטי את השימוש באחסון ורוחב הפס להעלאה במשימות עוקבות.
תזמון גמיש
הגדירו חלונות גיבוי אוטומטיים עם מדיניות שמירה שמבטלת אוטומטית נקודות שחזור ישנות כדי לנהל את עלויות האחסון.
אימות גיבוי
בודק באופן תקופתי את תקינות הגיבויים על ידי שחזור והשוואת נתונים, מאתר שחיתות סמויה לפני שהיא הופכת לבעיית שחזור.
למה להריץ את Duplicati על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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