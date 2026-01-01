Faktory הוא שרת עבודות רקע עצמאי שמביא עיבוד עבודות עוצמתי לכל שפת תכנות. הוא מספק ממשק פשוט מבוסס פרוטוקול כך שעובדים שנכתבו ב-Ruby, Go, Python, JavaScript, PHP ועוד יכולים כולם לחלוק את אותה תשתית עבודות מבלי להיות קשורים למערכת אקולוגית של שפה אחת.

אירוח עצמי של Faktory ב-VPS שלכם מעניק לכם שליטה מלאה על תורי עבודות, לוגיקת ניסיונות חוזרים ונתוני ביצועים. לוח המחוונים האינטרנטי המובנה מאפשר לכם לנטר תפוקה, לבדוק עבודות שנכשלו ולנהל תורים בזמן אמת ללא כל כלי נוסף.