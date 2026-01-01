התקנת Faktory בלחיצה אחת.
שרת משימות רקע בעל ביצועים גבוהים, בלתי תלוי בשפה, עם ממשק משתמש אינטרנטי מובנה לניטור וניהול משימות.
בחרו תוכנית VPS עבור Faktory
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Faktory
Faktory הוא שרת עבודות רקע עצמאי שמביא עיבוד עבודות עוצמתי לכל שפת תכנות. הוא מספק ממשק פשוט מבוסס פרוטוקול כך שעובדים שנכתבו ב-Ruby, Go, Python, JavaScript, PHP ועוד יכולים כולם לחלוק את אותה תשתית עבודות מבלי להיות קשורים למערכת אקולוגית של שפה אחת.
אירוח עצמי של Faktory ב-VPS שלכם מעניק לכם שליטה מלאה על תורי עבודות, לוגיקת ניסיונות חוזרים ונתוני ביצועים. לוח המחוונים האינטרנטי המובנה מאפשר לכם לנטר תפוקה, לבדוק עבודות שנכשלו ולנהל תורים בזמן אמת ללא כל כלי נוסף.
פיצ'רים עיקריים של Faktory
עיצוב ניטרלי לשפה
כל שפה עם ספריית לקוח של Faktory יכולה להכניס לתור ולעבד משימות, מה שהופך את השילוב לקל במערכים פוליגלוטיים.
דאשבורד ווב מובנה
נטרו עומקי תורים, תפוקת עבודות וכשלים באמצעות ממשק משתמש אינטואיטיבי מבוסס דפדפן, הזמין ישר מהקופסה.
עמידות משימות אמינה
משימות נשמרות בדיסק באמצעות אחסון מובנה תואם **Redis**, מה שמבטיח שאף עבודה לא תאבד במהלך הפעלות מחדש או כשלים.
ניסיונות חוזרים אוטומטיים
משימות שנכשלו מנוסות מחדש באופן אוטומטי עם לוחות זמנים ניתנים להגדרה של השהיה הולכת וגוברת, מה שמפחית התערבות ידנית עבור שגיאות חולפות.
תיעדוף תורים
לנתב משימות לתורים בעלי שם עם משקלים הניתנים להגדרה, כך שעבודה בעדיפות גבוהה תמיד תעובד ראשונה.
למה להריץ את Faktory על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.