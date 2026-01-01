התקינו את Logto בלחיצה אחת.
פלטפורמת זהויות ואימות מקיפה עם תמיכה ב-OAuth 2.0, OIDC, ו-SSO ארגוני.
בחרו תוכנית VPS עבור Logto
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Logto
Logto היא פלטפורמת ניהול זהויות וגישה מודרנית שמספקת תשתית אימות מלאה עבור יישומי ווב, מובייל ו-API. היא מיישמת OAuth 2.0, OpenID Connect ו-SAML באופן מובנה, עם רכיבי ממשק משתמש (UI) מובנים מראש לכניסה, שילובי התחברות חברתית, MFA ובקרת גישה מבוססת תפקידים — כך שצוותים יכולים להוסיף אימות ברמת ייצור מבלי לבנות אותו מאפס.
אירוח עצמי של Logto על ה-VPS שלכם מעניק לכם משתמשים ללא הגבלה בעלות קבועה, ריבונות נתונים מלאה על פרטי זיהוי ונתוני סשנים, וגמישות לעמוד בדרישות מיקום נתונים או תאימות ששירותי אימות של צד שלישי אינם יכולים לספק.
פיצ'רים עיקריים של Logto
OAuth 2.0 ו-OIDC
פרוטוקולים סטנדרטיים בתעשייה לאבטחת יישומים ו-APIs ללא כתיבת לוגיקת אימות מותאמת אישית.
אינטגרציות התחברות חברתית
הוסיפו Google, GitHub, Microsoft, ו-עשרות ספקיות חברתיות אחרות לכל יישום עם הגדרה מינימלית.
אימות רב-שלבי
הגנו על חשבונות באמצעות TOTP, SMS ו-email OTP אימות רב-שלבי ותהליכי התחברות ללא סיסמה.
בקרת גישה מבוססת תפקידים
הגדירו תפקידים, הרשאות והיקפים כדי לשלוט בדיוק למה כל משתמש או יישום יכולים לגשת.
ניהול ארגון
תמיכה ביישומי SaaS מרובי דיירים עם מבני ארגון וצוות מובנים, עם SSO לכל ארגון.
למה להריץ את Logto על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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