Logto היא פלטפורמת ניהול זהויות וגישה מודרנית שמספקת תשתית אימות מלאה עבור יישומי ווב, מובייל ו-API. היא מיישמת OAuth 2.0, OpenID Connect ו-SAML באופן מובנה, עם רכיבי ממשק משתמש (UI) מובנים מראש לכניסה, שילובי התחברות חברתית, MFA ובקרת גישה מבוססת תפקידים — כך שצוותים יכולים להוסיף אימות ברמת ייצור מבלי לבנות אותו מאפס.

אירוח עצמי של Logto על ה-VPS שלכם מעניק לכם משתמשים ללא הגבלה בעלות קבועה, ריבונות נתונים מלאה על פרטי זיהוי ונתוני סשנים, וגמישות לעמוד בדרישות מיקום נתונים או תאימות ששירותי אימות של צד שלישי אינם יכולים לספק.