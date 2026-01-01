Littlelink-Server הוא שירות link-in-bio קל משקל, בקוד פתוח וללא מצב (stateless), שנבנה כחלופה באירוח עצמי ל-Linktree. הוא מציג דף נחיתה יחיד המרכז את כל הקישורים החשובים שלכם - פרופילים חברתיים, ערוצי תוכן, אימייל, דפי תרומות - מאחורי כתובת URL קצרה אחת שתוכלו לשים בכל ביוגרפיה.

מכיוון שכל הדף נוצר ממשתני סביבה, אין מסד נתונים, אין לוח ניהול ואין תמחור לפי משתמש. אירוח עצמי ב-VPS שלכם שומר על תעבורת מבקרים, מיתוג ואנליטיקה בתשתית שאתם שולטים בה, עם בעלות מלאה על הדומיין ואפס נתונים המשותפים עם פלטפורמת צד שלישי.