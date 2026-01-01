פרוסו Littlelink-Server בהתקנה בלחיצה אחת.
אלטרנטיבה ל-Linktree באירוח עצמי, הפועלת ללא שמירת מצב, המיועדת לדפי ביו של יוצרים, וכוללת עשרות כפתורי מותג חברתיים מובנים.
בחרו תוכנית VPS עבור Littlelink-Server
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Littlelink-Server
Littlelink-Server הוא שירות link-in-bio קל משקל, בקוד פתוח וללא מצב (stateless), שנבנה כחלופה באירוח עצמי ל-Linktree. הוא מציג דף נחיתה יחיד המרכז את כל הקישורים החשובים שלכם - פרופילים חברתיים, ערוצי תוכן, אימייל, דפי תרומות - מאחורי כתובת URL קצרה אחת שתוכלו לשים בכל ביוגרפיה.
מכיוון שכל הדף נוצר ממשתני סביבה, אין מסד נתונים, אין לוח ניהול ואין תמחור לפי משתמש. אירוח עצמי ב-VPS שלכם שומר על תעבורת מבקרים, מיתוג ואנליטיקה בתשתית שאתם שולטים בה, עם בעלות מלאה על הדומיין ואפס נתונים המשותפים עם פלטפורמת צד שלישי.
פיצ'רים עיקריים של Littlelink-Server
קונטיינר חסר מצב
אין צורך במסד נתונים או אחסון קבוע – העמוד כולו מעובד ממשתני סביבה, מה שהופך את הפריסות למהירות וחד-פעמיות.
150+ כפתורי מותג
מגיע עם כפתורים מובנים ומוכרים עבור GitHub, YouTube, Mastodon, Bluesky, Patreon, Spotify, ועוד למעלה ממאה שירותים נוספים מחוץ לקופסה.
נושאים בהירים ואפלים
בחרו בין מצבי תצוגה בהירים וכהים מובנים כדי להתאים למותג האישי שלכם מבלי לכתוב CSS מותאם אישית.
סדר כפתורים מותאם אישית
סדרו מחדש אילו קישורים יופיעו ראשונים באמצעות רשימה פשוטה המופרדת בפסיקים, כך שהיעדים החשובים ביותר יישארו מעל קו הגלילה.
מטא נתונים Open Graph
כולל תגיות Open Graph ו-Twitter Card הניתנות להגדרה, כך שתצוגות מקדימות בפלטפורמות חברתיות יציגו את האווטאר, השם והביוגרפיה שלכם בצורה נקייה.
אנליטיקת Umami אופציונלית
משתלב עם Umami באירוח עצמי כדי לעקוב אחר קליקים על קישורים באופן פרטי ללא קובצי קוקיס של צד שלישי או גששים חיצוניים.
למה להריץ את Littlelink-Server על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.