התקינו Glances בלחיצה אחת.
כלי לניטור מערכת חוצה פלטפורמות המספק בזמן אמת מדדי CPU, זיכרון, דיסק, רשת וקונטיינרים באמצעות ממשק ווב.
בחרו תוכנית VPS עבור Glances
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Glances
Glances הוא כלי מקיף לניטור שרתים שמשלב את הנראות של top, htop, iotop ו-df לממשק ווב יחיד ומאוחד. הוא מספק מדדים בזמן אמת עבור CPU, זיכרון, swap, קלט/פלט דיסק, רשת, תהליכים וקונטיינרים של Docker פועלים — יחד עם התראות הניתנות להגדרה כאשר חריגות סף מתרחשות.
אירוח עצמי של Glances על ה-VPS שלכם מעניק לכם נראות מלאה לתשתית השרת שלכם מבלי לשלוח נתוני ביצועים לשירותי ניטור חיצוניים. תבנית זו פורסת את Glances עם גישת סוקט Docker לקריאה בלבד ומרחב שמות PID של המאחסן, כך שמדדים ברמת קונטיינר ומערכת גלויים לחלוטין מממשק ה-HTTPS המאובטח.
פיצ'רים עיקריים של Glances
מדדי מערכת בזמן אמת
נטרו CPU, זיכרון, swap, ממוצעי עומס, קלט/פלט דיסק ורוחב פס רשת, הכל מלוח מחוונים אינטרנטי יחיד.
ניטור קונטיינרים Docker
שימוש ב-CPU, בזיכרון וברשת לכל קונטיינר נראה לצד מדדי מערכת ברמת המארח, בתצוגה אחת.
התראות ניתנות להגדרה
הגדירו ספים לשימוש ב-CPU, בזיכרון ובדיסק כדי להפעיל התראות אוטומטיות לפני שמיצוי משאבים גורם לבעיות.
ייצוא מדדים
ייצוא נתוני ביצועים ל-InfluxDB, Prometheus ולמאגרי נתונים אחרים מסדרות זמן לצורך ניתוח מגמות ארוך טווח.
API רסטפולי
REST API מובנה מאפשר אינטגרציות מותאמות אישית, שאילתות מתוסרטות, והטמעת מדדים בלוחות מחוונים אחרים.
למה להריץ את Glances על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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