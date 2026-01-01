Glances הוא כלי מקיף לניטור שרתים שמשלב את הנראות של top, htop, iotop ו-df לממשק ווב יחיד ומאוחד. הוא מספק מדדים בזמן אמת עבור CPU, זיכרון, swap, קלט/פלט דיסק, רשת, תהליכים וקונטיינרים של Docker פועלים — יחד עם התראות הניתנות להגדרה כאשר חריגות סף מתרחשות.

אירוח עצמי של Glances על ה-VPS שלכם מעניק לכם נראות מלאה לתשתית השרת שלכם מבלי לשלוח נתוני ביצועים לשירותי ניטור חיצוניים. תבנית זו פורסת את Glances עם גישת סוקט Docker לקריאה בלבד ומרחב שמות PID של המאחסן, כך שמדדים ברמת קונטיינר ומערכת גלויים לחלוטין מממשק ה-HTTPS המאובטח.