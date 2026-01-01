OpenLIT היא פלטפורמת הנדסת AI בקוד פתוח המספקת ליישומי LLM ו-AI גנרטיבי נראות מלאה של כל שכבות המערכת (full-stack observability) עם שורת אינסטרומנטציה אחת בלבד. היא לוכדת עקבות (traces), שימוש באסימונים (token usage), זמן אחזור (latency), שגיאות ועלויות ביותר מ-50 ספקי LLM, מסדי נתונים וקטוריים, GPUs ופריימוורקים של סוכנים – והכל באמצעות מוסכמות סמנטיות מקוריות של OpenTelemetry, כך שצינורות (pipelines) ה-OTel הקיימים פועלים ללא צורך ב-SDKs מותאמים אישית.

אירוח עצמי של OpenLIT ב-VPS שלכם שומר את תוכן הפרומפטים, שימוש במודלים ופעילות מפתחות API על תשתית שבשליטתכם, ללא תמחור לפי אסימון או מגבלות רישיונות המוטלות על ידי ספק SaaS. אחסון ClickHouse מטפל בטלמטריה בנפח גבוה, והקולקטור (collector) המצורף של OTel חושף נקודות קצה (endpoints) של OTLP gRPC ו-HTTP מוכנות ל-SDK של OpenLIT או לכל שירות אחר המצויד ב-OTel.