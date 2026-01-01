פרוסו OpenLIT בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת נראות וניטור עלויות מבוססת OpenTelemetry בקוד פתוח, עבור יישומי LLM ו-AI גנרטיבי.
בחרו תוכנית VPS עבור OpenLIT
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם OpenLIT
OpenLIT היא פלטפורמת הנדסת AI בקוד פתוח המספקת ליישומי LLM ו-AI גנרטיבי נראות מלאה של כל שכבות המערכת (full-stack observability) עם שורת אינסטרומנטציה אחת בלבד. היא לוכדת עקבות (traces), שימוש באסימונים (token usage), זמן אחזור (latency), שגיאות ועלויות ביותר מ-50 ספקי LLM, מסדי נתונים וקטוריים, GPUs ופריימוורקים של סוכנים – והכל באמצעות מוסכמות סמנטיות מקוריות של OpenTelemetry, כך שצינורות (pipelines) ה-OTel הקיימים פועלים ללא צורך ב-SDKs מותאמים אישית.
אירוח עצמי של OpenLIT ב-VPS שלכם שומר את תוכן הפרומפטים, שימוש במודלים ופעילות מפתחות API על תשתית שבשליטתכם, ללא תמחור לפי אסימון או מגבלות רישיונות המוטלות על ידי ספק SaaS. אחסון ClickHouse מטפל בטלמטריה בנפח גבוה, והקולקטור (collector) המצורף של OTel חושף נקודות קצה (endpoints) של OTLP gRPC ו-HTTP מוכנות ל-SDK של OpenLIT או לכל שירות אחר המצויד ב-OTel.
פיצ'רים עיקריים של OpenLIT
תצפיתיות LLM
לכידת פרומפטים, השלמות, טוקנים, זמן אחזור ושגיאות בכל מעל 50 ספקי LLM עם שתי שורות של הגדרת SDK.
ניטור עלויות
מעקב אחר הוצאות לפי בקשה, לפי מודל ולפי יישום בזמן אמת, באמצעות תמחור מובנה עבור ספקי LLM גדולים.
OpenTelemetry מובנה
משתמש במוסכמות סמנטיות סטנדרטיות של OTel עבור AI גנרטיבי, כך שכל שירות המצויד ב-OTel שולח נתונים ללא ערכות SDK של ספקים.
ניטור GPU
אספו מדדי GPU של NVIDIA ו-AMD — ניצול, זיכרון, טמפרטורה וצריכת חשמל — לצד טלמטריית המודל.
ניהול Prompt ו-Vault
גרסאות פרומפטים, הרצת ניסויים, ואחסון מפתחות API של ספקים בכספת סודות מובנית עם גישה מבוססת תפקידים.
סביבת ניסוי והערכות
השוו תגובות מודלים זו לצד זו והריצו הערכות אוטומטיות כדי לדרג איכות, הטיה והזיות.
למה להריץ את OpenLIT על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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