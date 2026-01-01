Shlink הוא שירות קיצור כתובות URL בקוד פתוח וחזק שמעניק לכם בעלות מלאה על תשתית הקישורים שלכם. בניגוד לשירותים מסחריים המטילים מיתוג, שכבות תמחור או דרישות שיתוף נתונים, Shlink מאפשר לכם ליצור קישורים קצרים ממותגים בדומיין שלכם ללא תלות בצד שלישי.

אירוח עצמי של Shlink ב-VPS שלכם אומר שנתוני הקליקים, הניתוחים והגדרות הקישורים שלכם נשארים בשליטתכם המלאה. עם למעלה מ-4,600 כוכבי GitHub, Shlink הוא פרויקט מוכח, מתוחזק באופן פעיל שזוכה לאמון של עסקים, יוצרי תוכן ומפתחים הזקוקים לקיצור כתובות URL אמין ללא נעילת ספק.