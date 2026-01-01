התקינו Shlink בקליק אחד.
מקצר כתובות URL באחסון עצמי עם קישורים מקוצרים ממותגים, אנליטיקת קליקים, קודי QR ו-API REST מלא.
בחרו תוכנית VPS עבור Shlink
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Shlink
Shlink הוא שירות קיצור כתובות URL בקוד פתוח וחזק שמעניק לכם בעלות מלאה על תשתית הקישורים שלכם. בניגוד לשירותים מסחריים המטילים מיתוג, שכבות תמחור או דרישות שיתוף נתונים, Shlink מאפשר לכם ליצור קישורים קצרים ממותגים בדומיין שלכם ללא תלות בצד שלישי.
אירוח עצמי של Shlink ב-VPS שלכם אומר שנתוני הקליקים, הניתוחים והגדרות הקישורים שלכם נשארים בשליטתכם המלאה. עם למעלה מ-4,600 כוכבי GitHub, Shlink הוא פרויקט מוכח, מתוחזק באופן פעיל שזוכה לאמון של עסקים, יוצרי תוכן ומפתחים הזקוקים לקיצור כתובות URL אמין ללא נעילת ספק.
פיצ'רים עיקריים של Shlink
קישורים מקוצרים ממותגים
צרו קישורים קצרים בדומיין מותאם אישית משלכם, תוך שמירה על עקביות המותג שלכם בכל תוכן משותף.
ניתוח קליקים
עקבו אחר נתוני קליקים מפורטים, כולל מיקום גאוגרפי, סוג מכשיר ונתוני הפניה עבור כל קישור מקוצר.
יצירת קוד QR
צרו באופן אוטומטי קודי QR לכל קישור מקוצר, המוכנים לחומרי דפוס, מצגות וקמפיינים אופליין.
גישת REST API
יצירה וניהול תכנותי של קישורים באמצעות REST API מלא, המאפשר שילוב עם הכלים וזרימות העבודה הקיימים שלכם.
תפוגת קישור ואבטחה
קבעו תאריכי תפוגה ו-הגנו בסיסמה על קישורים רגישים כדי לשלוט בגישה ו-לאכוף שיתוף מוגבל בזמן.
למה להריץ את Shlink על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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