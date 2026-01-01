LobeChat היא מסגרת צ'אט AI מלוטשת וקוד פתוח עם למעלה מ-75,000 כוכבי GitHub, שמספקת חוויה דמוית ChatGPT תוך שהיא מאפשרת לכם להתחבר לכל ספק LLM שתבחרו. היא תומכת ב-OpenAI, ‏Anthropic Claude, ‏Google Gemini, ‏Mistral, ‏Groq, ‏Ollama, ועוד עשרות רבות — הכל מממשק אחיד אחד עם ניהול שיחות, תוספים, העלאת קבצים ותמיכה קולית.

אירוח עצמי של LobeChat פירושו שמפתחות ה-API שלכם נשארים בתשתית שלכם, שנתוני שיחות לעולם אינם נרשמים על ידי פלטפורמת צד שלישי, וקוד גישה שומר על המופע שלכם פרטי. הארכיטקטורה הקלה מבוססת הלקוח בלבד אינה דורשת מסד נתונים, ופועלת ביעילות לצד שירותים אחרים באותו VPS.