התקינו LobeChat בהתקנה בלחיצה אחת.
ממשק צ'אט AI מודרני בקוד פתוח התומך ב-OpenAI, Anthropic, Ollama, ו-20+ ספקי LLM אחרים.
בחרו תוכנית VPS עבור LobeChat
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם LobeChat
LobeChat היא מסגרת צ'אט AI מלוטשת וקוד פתוח עם למעלה מ-75,000 כוכבי GitHub, שמספקת חוויה דמוית ChatGPT תוך שהיא מאפשרת לכם להתחבר לכל ספק LLM שתבחרו. היא תומכת ב-OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Mistral, Groq, Ollama, ועוד עשרות רבות — הכל מממשק אחיד אחד עם ניהול שיחות, תוספים, העלאת קבצים ותמיכה קולית.
אירוח עצמי של LobeChat פירושו שמפתחות ה-API שלכם נשארים בתשתית שלכם, שנתוני שיחות לעולם אינם נרשמים על ידי פלטפורמת צד שלישי, וקוד גישה שומר על המופע שלכם פרטי. הארכיטקטורה הקלה מבוססת הלקוח בלבד אינה דורשת מסד נתונים, ופועלת ביעילות לצד שירותים אחרים באותו VPS.
פיצ'רים עיקריים של LobeChat
20+ ספקיות LLM
התחברו ל-OpenAI, Anthropic, Google, Mistral, Ollama, ו-עוד מבלי להחליף אפליקציות או לנהל ממשקים נפרדים.
מערכת אקולוגית של חיבורים
הרחיבו את הצ'אט עם חיפוש באינטרנט, ביצוע קוד, יצירת תמונות, ויכולות נוספות באמצעות מערכת התוספים המובנית.
תמיכה בקבצים ובחזון
העלו מסמכים ותמונות לניתוח על ידי מודלים בעלי יכולת ראייה ישירות בתוך השיחה.
מסייעי AI מותאמים אישית
צרו פרסונות AI לשימוש חוזר עם הנחיות מערכת מותאמות אישית ופרמטרים של מודל למשימות או תהליכי עבודה ספציפיים.
אינטראקציות קוליות
השתמשו בטקסט לדיבור ודיבור לטקסט לשיחות ללא ידיים עם כל ספק LLM מחובר.
למה להריץ את LobeChat על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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