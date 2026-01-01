Perplexica הוא מנוע תשובות מבוסס AI בקוד פתוח, שפועל כולו על החומרה שלכם. הוא מחפש באינטרנט ומסנתז תשובות מדויקות עם מקורות מצוטטים, תומך גם במודלי LLM מקומיים דרך Ollama וגם בספקי ענן כמו OpenAI, Claude ו-Groq — כך שאתם בוחרים את המודל שמתאים לדרישות הפרטיות והביצועים שלכם.

אירוח עצמי של Perplexica שומר על כל שאילתת חיפוש פרטית בשרת שלכם. בניגוד למוצרי חיפוש AI מבוססי ענן, אין מעקב שימוש, אין רישום שאילתות על ידי צדדים שלישיים, ואין דמי מנוי — רק תשובות מהירות ומצוטטות תחת שליטתכם המלאה.