התקינו את Perplexica בלחיצה אחת.
מנוע חיפוש AI עם דגש על פרטיות, שמשלב ידע מהאינטרנט עם מודלי LLM מקומיים ומספק תשובות עם מקורות מצוטטים מבלי לעקוב אחר החיפושים שלכם.
בחרו תוכנית VPS עבור Perplexica
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Perplexica
Perplexica הוא מנוע תשובות מבוסס AI בקוד פתוח, שפועל כולו על החומרה שלכם. הוא מחפש באינטרנט ומסנתז תשובות מדויקות עם מקורות מצוטטים, תומך גם במודלי LLM מקומיים דרך Ollama וגם בספקי ענן כמו OpenAI, Claude ו-Groq — כך שאתם בוחרים את המודל שמתאים לדרישות הפרטיות והביצועים שלכם.
אירוח עצמי של Perplexica שומר על כל שאילתת חיפוש פרטית בשרת שלכם. בניגוד למוצרי חיפוש AI מבוססי ענן, אין מעקב שימוש, אין רישום שאילתות על ידי צדדים שלישיים, ואין דמי מנוי — רק תשובות מהירות ומצוטטות תחת שליטתכם המלאה.
פיצ'רים עיקריים של Perplexica
תשובות AI מצוטטות
כל תגובה כוללת קישורי מקור כדי שתוכלו לאמת מידע ולהעמיק, מבלי לסמוך בעיוורון על תוכן שנוצר על ידי AI.
תמיכה ב-LLM מקומי
חברו את Ollama כדי להריץ מודלי קוד פתוח לחלוטין על החומרה שלכם, ללא שליחת נתונים כלל לשירותים חיצוניים.
גמישות מרובת ספקים
החליפו בין OpenAI, Claude, Groq, וספקי ענן אחרים מממשק יחיד כדי לאזן עלות ויכולת.
פרטיות חיפוש מוחלטת
כל השאילתות נשארות ב-VPS שלכם — אין היסטוריית חיפושים המשותפת עם רשתות פרסום או פלטפורמות אנליטיקה העוקבות אחר ההתנהגות שלכם.
למה להריץ את Perplexica על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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