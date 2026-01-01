Redpanda Console הוא ממשק משתמש (UI) מבוסס ווב בקוד פתוח שנבנה על ידי Redpanda Data לבדיקה ותפעול של אשכולות סטרימינג תואמי Kafka. הוא חושף נושאים, מחיצות, היסטים, קבוצות צרכנים, סכמות, ACLs, ומטעני הודעות חיים דרך ממשק יחיד, עם תמיכה מובנית בפענוח JSON, Avro, Protobuf ו-MessagePack.

פריסה זו בלחיצה אחת מספקת את Console יחד עם ברוקר Redpanda מוטמע, כך שתקבלו נקודת קצה (endpoint) של Kafka-API עובדת, Schema Registry, ו-Admin API ברגע שהקונטיינר יופעל. אירוח עצמי ב-VPS שלכם שומר על נתוני אירועים, מטעני לקוחות ומטא-דאטה של זרמים בשליטתכם המלאה ללא עמלות SaaS לכל ברוקר.