פרוסו Redpanda Console בלחיצה אחת.
ממשק אינטרנטי ידידותי למפתחים לניהול אשכולות Kafka ו-Redpanda, נושאים, קבוצות צרכנים וזרמי הודעות חיים.
בחרו תוכנית VPS עבור Redpanda Console
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Redpanda Console
Redpanda Console הוא ממשק משתמש (UI) מבוסס ווב בקוד פתוח שנבנה על ידי Redpanda Data לבדיקה ותפעול של אשכולות סטרימינג תואמי Kafka. הוא חושף נושאים, מחיצות, היסטים, קבוצות צרכנים, סכמות, ACLs, ומטעני הודעות חיים דרך ממשק יחיד, עם תמיכה מובנית בפענוח JSON, Avro, Protobuf ו-MessagePack.
פריסה זו בלחיצה אחת מספקת את Console יחד עם ברוקר Redpanda מוטמע, כך שתקבלו נקודת קצה (endpoint) של Kafka-API עובדת, Schema Registry, ו-Admin API ברגע שהקונטיינר יופעל. אירוח עצמי ב-VPS שלכם שומר על נתוני אירועים, מטעני לקוחות ומטא-דאטה של זרמים בשליטתכם המלאה ללא עמלות SaaS לכל ברוקר.
פיצ'רים עיקריים של Redpanda Console
מציג הודעות בזמן אמת
הזרמת רשומות מכל נושא בזמן אמת עם מסע בזמן, חיפוש, ופענוח לפי שדה עבור מטעני JSON, Avro, ו-Protobuf.
ניהול נושאים
צרו, הגדירו ומחקו נושאים, ערכו הגדרות שמירה ומחיצה, והפיקו הודעות בדיקה ישירות מהדפדפן.
תובנות קבוצות צרכנים
בדקו את חברי הקבוצה, השהיה לכל מחיצה וקיזוזים, כדי שתוכלו לאתר באגים בצרכנים תקועים מבלי לחפור בכלי שורת הפקודה.
Schema Registry מובנה
עיון בנושאי Avro, JSON Schema ו-Protobuf, צפייה בהיסטוריית גרסאות ובדיקת תאימות לפני קידום שינויים.
ברוקר Redpanda מוטמע
מגיע עם ברוקר Redpanda מוגדר במלואו, החושף את Kafka API, Schema Registry ו-Admin API לבדיקה מיידית.
תואם Kafka API
חבר את הקונסולה לכל קלאסטר חיצוני של Kafka, Confluent Cloud, MSK או Redpanda על ידי הפנייתה לברוקרים הקיימים שלך.
למה להריץ את Redpanda Console על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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