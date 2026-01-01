WeKnora היא מסגרת ידע בקוד פתוח, מבוססת LLM, מבית Tencent, שהופכת מסמכים מפוזרים לנכסי ידע הניתנים לשאילתה ובעלי יכולת הסקה. היא משלבת מענה על שאלות מבוסס RAG, סוכן ReAct להסקה רב-שלבית, ומצב Wiki שמזקק מסמכים גולמיים לבסיס ידע markdown המתחזק את עצמו עם גרף ידע אינטראקטיבי.

אירוח עצמי של WeKnora ב-VPS משלכם שומר על מסמכים קנייניים, הטמעות והיסטוריית שיחות בשליטתכם המלאה. התחברו לכל אחד מלמעלה מעשרים ספקי LLM — OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude, או מודלי Ollama מקומיים — ובחרו מבין מגוון רחב של backends וקטוריים מבלי לשלוח נתונים רגישים לשירותי צד שלישי.