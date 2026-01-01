התקינו את WeKnora בלחיצה אחת.
פלטפורמת ידע של LLM בקוד פתוח, ההופכת מסמכים ל-RAG הניתן לשאילתה, סוכן חשיבה, וויקי בתחזוקה עצמית.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם WeKnora
WeKnora היא מסגרת ידע בקוד פתוח, מבוססת LLM, מבית Tencent, שהופכת מסמכים מפוזרים לנכסי ידע הניתנים לשאילתה ובעלי יכולת הסקה. היא משלבת מענה על שאלות מבוסס RAG, סוכן ReAct להסקה רב-שלבית, ומצב Wiki שמזקק מסמכים גולמיים לבסיס ידע markdown המתחזק את עצמו עם גרף ידע אינטראקטיבי.
אירוח עצמי של WeKnora ב-VPS משלכם שומר על מסמכים קנייניים, הטמעות והיסטוריית שיחות בשליטתכם המלאה. התחברו לכל אחד מלמעלה מעשרים ספקי LLM — OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude, או מודלי Ollama מקומיים — ובחרו מבין מגוון רחב של backends וקטוריים מבלי לשלוח נתונים רגישים לשירותי צד שלישי.
פיצ'רים עיקריים של WeKnora
מצב ויקי
סוכנים מזקקים מסמכים גולמיים לבסיס ידע ב-Markdown בתחזוקה עצמית, עם גרף ידע אינטראקטיבי לניווט בין מושגים וקשריהם.
סוכן ReAct
סוכן חשיבה רב-שלבי מתזמר באופן אוטונומי אחזור, כלי MCP וחיפוש אינטרנט כדי לטפל בשאילתות מורכבות ש-RAG חד-פעמי לא יכול לענות עליהן.
ניתוח מסמכים עמוק
חילוץ מודע לפריסה מטפל בלמעלה מעשרה פורמטים, כולל PDF, Word, Excel, PowerPoint, ותמונות סרוקות, תוך שמירה על טבלאות, איורים ומבנה.
תמיכה מרובת LLM
חברו למעלה מעשרים ספקי LLM, כולל OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude, ומודלי Ollama מקומיים, מבלי להינעל לספק יחיד או לבצע אינדוקס מחדש.
אחזור גרף ידע
שילוב אופציונלי של GraphRAG ו-Neo4j מאפשר הסקה בין-מסמכית וכן שאילתות יחסים מעבר ליכולות של חיפוש וקטורי שטוח.
סנכרון אוטומטי של אינטגרציות
משכו מסמכים ישירות מ-Feishu, Notion, ו-Yuque כדי לשמור על בסיס הידע שלכם מתואם עם המערכות שהצוות שלכם כבר משתמש בהן.
למה להריץ את WeKnora על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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