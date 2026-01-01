עד 69% הנחה עבור StarRocks

פרוסו StarRocks בהתקנה בלחיצה אחת.

מסד נתונים אנליטי בעל ביצועים גבוהים, שתוכנן עבור שאילתות בתת-שנייה על נתונים בקנה מידה של פטה-בייט.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
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החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
פרוסו StarRocks בהתקנה בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור StarRocks

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם StarRocks

StarRocks הוא מחסן נתונים אנליטי מהדור הבא המספק תגובות שאילתה בפחות משנייה באמצעות ארכיטקטורת עיבוד מקבילי מסיבי (MPP) ומנוע ביצוע וקטורי מלא. מתוכנן עבור אנליטיקה בזמן אמת, ניתוח רב-ממדי ועומסי עבודה מקביליים במיוחד, הוא מטפל במערכי נתונים מגיגה-בייט ועד פטה-בייט מבלי לוותר על מהירות השאילתה. תצוגות חומרניות חכמות מתרעננות אוטומטית בעת קליטת נתונים ונבחרות באופן שקוף בזמן השאילתה, בעוד שמייעל מבוסס-עלות מותאם אישית לחלוטין מבטיח תוכניות ביצוע יעילות על פני צירופים וצבירות מורכבים.

תואם-חוט לפרוטוקול MySQL, StarRocks מתחבר באופן טבעי לכלי BI כגון Apache Superset, Grafana ו-Tableau ללא דרייברים נוספים. הוא תומך בשאילתות ישירות של אגמי נתונים חיצוניים כולל Apache Hive, Iceberg, Delta Lake ו-Hudi, ומשתלב עם Kafka, Flink ו-Spark עבור קליטת נתונים בזרימה — הכל ממופע יחיד באירוח עצמי שאתם שולטים בו באופן מלא.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של StarRocks

שאילתות בשבריר שנייה

מנוע ביצוע וקטורי ואופטימייזר חכם מבוסס עלויות מספקים אנליטיקה בתת-שנייה על מערכי נתונים עצומים ללא אגרגציה מוקדמת או קיבוץ נתונים.

קליטה בזמן אמת

מודל Primary Key תומך ב-upserts בעלי תפוקה גבוהה ובחיפושי נקודה, המאפשר הזרמת נתונים וביצוע שאילתות בו-זמנית בקנה מידה גדול.

שאילתות Data Lake

שאילתה ישירה על טבלאות Apache Hive, Iceberg, Delta Lake ו-Hudi באמצעות קטלוגים חיצוניים — ללא צורך בהעברת נתונים או בצינורות ETL.

תואם MySQL

חברו כל לקוח MySQL, כלי BI, או צינור נתונים ישירות ל-StarRocks באמצעות פרוטוקול MySQL הסטנדרטי ללא דרייברים נוספים.

תצוגות ממומשות

תצוגות ממומשות חכמות מתרעננות אוטומטית עם שינויים בנתונים, ונעשה בהן שימוש חוזר ושקוף בזמן שאילתה כדי להאיץ לוחות מחוונים ודוחות.

למה להריץ את StarRocks על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
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החזר כספי מובטח עד 30 יום

נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

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