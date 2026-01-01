StarRocks הוא מחסן נתונים אנליטי מהדור הבא המספק תגובות שאילתה בפחות משנייה באמצעות ארכיטקטורת עיבוד מקבילי מסיבי (MPP) ומנוע ביצוע וקטורי מלא. מתוכנן עבור אנליטיקה בזמן אמת, ניתוח רב-ממדי ועומסי עבודה מקביליים במיוחד, הוא מטפל במערכי נתונים מגיגה-בייט ועד פטה-בייט מבלי לוותר על מהירות השאילתה. תצוגות חומרניות חכמות מתרעננות אוטומטית בעת קליטת נתונים ונבחרות באופן שקוף בזמן השאילתה, בעוד שמייעל מבוסס-עלות מותאם אישית לחלוטין מבטיח תוכניות ביצוע יעילות על פני צירופים וצבירות מורכבים.

תואם-חוט לפרוטוקול MySQL, StarRocks מתחבר באופן טבעי לכלי BI כגון Apache Superset, Grafana ו-Tableau ללא דרייברים נוספים. הוא תומך בשאילתות ישירות של אגמי נתונים חיצוניים כולל Apache Hive, Iceberg, Delta Lake ו-Hudi, ומשתלב עם Kafka, Flink ו-Spark עבור קליטת נתונים בזרימה — הכל ממופע יחיד באירוח עצמי שאתם שולטים בו באופן מלא.