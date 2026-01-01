פרוסו StarRocks בהתקנה בלחיצה אחת.
מסד נתונים אנליטי בעל ביצועים גבוהים, שתוכנן עבור שאילתות בתת-שנייה על נתונים בקנה מידה של פטה-בייט.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם StarRocks
StarRocks הוא מחסן נתונים אנליטי מהדור הבא המספק תגובות שאילתה בפחות משנייה באמצעות ארכיטקטורת עיבוד מקבילי מסיבי (MPP) ומנוע ביצוע וקטורי מלא. מתוכנן עבור אנליטיקה בזמן אמת, ניתוח רב-ממדי ועומסי עבודה מקביליים במיוחד, הוא מטפל במערכי נתונים מגיגה-בייט ועד פטה-בייט מבלי לוותר על מהירות השאילתה. תצוגות חומרניות חכמות מתרעננות אוטומטית בעת קליטת נתונים ונבחרות באופן שקוף בזמן השאילתה, בעוד שמייעל מבוסס-עלות מותאם אישית לחלוטין מבטיח תוכניות ביצוע יעילות על פני צירופים וצבירות מורכבים.
תואם-חוט לפרוטוקול MySQL, StarRocks מתחבר באופן טבעי לכלי BI כגון Apache Superset, Grafana ו-Tableau ללא דרייברים נוספים. הוא תומך בשאילתות ישירות של אגמי נתונים חיצוניים כולל Apache Hive, Iceberg, Delta Lake ו-Hudi, ומשתלב עם Kafka, Flink ו-Spark עבור קליטת נתונים בזרימה — הכל ממופע יחיד באירוח עצמי שאתם שולטים בו באופן מלא.
פיצ'רים עיקריים של StarRocks
שאילתות בשבריר שנייה
מנוע ביצוע וקטורי ואופטימייזר חכם מבוסס עלויות מספקים אנליטיקה בתת-שנייה על מערכי נתונים עצומים ללא אגרגציה מוקדמת או קיבוץ נתונים.
קליטה בזמן אמת
מודל Primary Key תומך ב-upserts בעלי תפוקה גבוהה ובחיפושי נקודה, המאפשר הזרמת נתונים וביצוע שאילתות בו-זמנית בקנה מידה גדול.
שאילתות Data Lake
שאילתה ישירה על טבלאות Apache Hive, Iceberg, Delta Lake ו-Hudi באמצעות קטלוגים חיצוניים — ללא צורך בהעברת נתונים או בצינורות ETL.
תואם MySQL
חברו כל לקוח MySQL, כלי BI, או צינור נתונים ישירות ל-StarRocks באמצעות פרוטוקול MySQL הסטנדרטי ללא דרייברים נוספים.
תצוגות ממומשות
תצוגות ממומשות חכמות מתרעננות אוטומטית עם שינויים בנתונים, ונעשה בהן שימוש חוזר ושקוף בזמן שאילתה כדי להאיץ לוחות מחוונים ודוחות.
למה להריץ את StarRocks על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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