התקינו את Dasharr בהתקנה בלחיצה אחת.
דאשבורד באירוח עצמי העוקב אחר סטטיסטיקות העלאה, הורדה ובונוסים ביותר מעשרים טראקרים פרטיים של טורנטים.
בחרו תוכנית VPS עבור Dasharr
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Dasharr
Dasharr הוא לוח מחוונים בקוד פתוח מבוסס Rust ו-Vue שנבנה במיוחד עבור משתמשי טראקרים פרטיים. הוא סוקר באופן תקופתי כל אינדקסר שאתם מפעילים, מאחסן את ההיסטוריה ב-PostgreSQL, ומציג מגמות ארוכות טווח בהעלאה, הורדה, יחס, נקודות בונוס ופרסים שהטראקרים עצמם כמעט ולא חושפים מעבר לערך הנוכחי.
אירוח עצמי של Dasharr ב-VPS שלכם שומר על כל מפתח API ועל ההיסטוריה המלאה של חשבונות הטראקר שלכם באופן מלא בתשתית שלכם, במקום בשירות צד שלישי. נתונים נאספים כל שש שעות ברקע כך שתוכלו לקשר בין העלאות, כלים אוטומטיים והוצאות פרסים בכל הטראקרים שלכם בציר זמן אחד.
פיצ'רים עיקריים של Dasharr
תמיכה בריבוי עוקבים
קולקטורים מובנים ליותר מעשרים טרקרים פרטיים, כולל RED, BTN, GGn, MAM, OPS, BLU, ANT, FNP, ועוד רבים אחרים, תחת לוח מחוונים אחד.
היסטוריה ארוכת טווח
כל סקר מאוחסן ב-PostgreSQL כך שתוכלו לראות כיצד העלאה, יחס ונקודות בונוס מתפתחים במהלך שבועות וחודשים במקום רק תמונת המצב הנוכחית.
איסוף מתוזמן
הנתונים מתרעננים אוטומטית כל שש שעות ברקע, כך שלוח הבקרה תמיד משקף פעילות עדכנית ללא סנכרון ידני.
תכנון באונטי
עקבו אחר רווחי באונטי והוצאות בין טראקרים כדי לתכנן כמה ניתן להקצות לבקשות בכל חלון זמן נבחר.
OpenAPI מתועד
כל נקודת קצה נחשפת דרך Swagger UI בכתובת /swagger-ui/ כדי שניתן יהיה לשלוף את הנתונים מסקריפטים מותאמים אישית, Grafana, או לוחות מחוונים אחרים.
פרטי כברירת מחדל
מפתחות API של Tracker לעולם אינם עוזבים את שרת ה-VPS שלכם — ה-backend מדבר ישירות לכל indexer ומאחסן אישורים במסד הנתונים **PostgreSQL** שלכם.
למה להריץ את Dasharr על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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