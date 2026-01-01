Dasharr הוא לוח מחוונים בקוד פתוח מבוסס Rust ו-Vue שנבנה במיוחד עבור משתמשי טראקרים פרטיים. הוא סוקר באופן תקופתי כל אינדקסר שאתם מפעילים, מאחסן את ההיסטוריה ב-PostgreSQL, ומציג מגמות ארוכות טווח בהעלאה, הורדה, יחס, נקודות בונוס ופרסים שהטראקרים עצמם כמעט ולא חושפים מעבר לערך הנוכחי.

אירוח עצמי של Dasharr ב-VPS שלכם שומר על כל מפתח API ועל ההיסטוריה המלאה של חשבונות הטראקר שלכם באופן מלא בתשתית שלכם, במקום בשירות צד שלישי. נתונים נאספים כל שש שעות ברקע כך שתוכלו לקשר בין העלאות, כלים אוטומטיים והוצאות פרסים בכל הטראקרים שלכם בציר זמן אחד.