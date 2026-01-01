Lightdash היא פלטפורמת בינה עסקית בקוד פתוח שתוכננה לעבוד באופן טבעי עם dbt (כלי לבניית נתונים). במקום לבנות מחדש הגדרות מדדים בתוך כלי BI, Lightdash קוראת את מודלי ה-dbt, הבדיקות והתיעוד הקיימים שלכם כדי ליצור באופן אוטומטי ממשק חקירה ושכבת מדדים — תוך שמירה על לוגיקת הניתוח מנוהלת גרסאות בקוד, במקום אליו היא שייכת. צוותים יכולים לבנות לוחות מחוונים, להריץ שאילתות אד-הוק, ולתזמן אספקת דוחות מבלי לשכפל את העבודה שכבר נעשתה בפרויקט ה-dbt שלהם.

בניגוד לכלי BI כלליים, גישת "מקור האמת" של Lightdash פירושה שכאשר מודל dbt משתנה, כל הגרפים שנבנו עליו מתעדכנים אוטומטית. אירוח עצמי של Lightdash מעניק לצוותי אנליטיקה שליטה מלאה על תשתית הנתונים שלהם מבלי לנתב תוצאות שאילתות דרך פלטפורמות ענן של צד שלישי.