הטמיעו Lightdash בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת BI בקוד פתוח הבנויה סביב dbt, שהופכת את מודלי הנתונים שלכם ללוחות מחוונים וגרפים באופן מיידי.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Lightdash
Lightdash היא פלטפורמת בינה עסקית בקוד פתוח שתוכננה לעבוד באופן טבעי עם dbt (כלי לבניית נתונים). במקום לבנות מחדש הגדרות מדדים בתוך כלי BI, Lightdash קוראת את מודלי ה-dbt, הבדיקות והתיעוד הקיימים שלכם כדי ליצור באופן אוטומטי ממשק חקירה ושכבת מדדים — תוך שמירה על לוגיקת הניתוח מנוהלת גרסאות בקוד, במקום אליו היא שייכת. צוותים יכולים לבנות לוחות מחוונים, להריץ שאילתות אד-הוק, ולתזמן אספקת דוחות מבלי לשכפל את העבודה שכבר נעשתה בפרויקט ה-dbt שלהם.
בניגוד לכלי BI כלליים, גישת "מקור האמת" של Lightdash פירושה שכאשר מודל dbt משתנה, כל הגרפים שנבנו עליו מתעדכנים אוטומטית. אירוח עצמי של Lightdash מעניק לצוותי אנליטיקה שליטה מלאה על תשתית הנתונים שלהם מבלי לנתב תוצאות שאילתות דרך פלטפורמות ענן של צד שלישי.
פיצ'רים עיקריים של Lightdash
שכבת מדדים מובנית dbt
Lightdash קורא מודלי dbt קיימים, בדיקות ותיעוד YAML כדי ליצור ממשק חקירה, ובכך מבטל את הצורך להגדיר מחדש מדדים בכלי BI נפרד.
סייר SQL אד-הוק
הריצו שאילתות אד-הוק כנגד מחסן הנתונים שלכם ישירות מהדפדפן, עם הגדרות עמודות ותוצאות בדיקה שנשלפות אוטומטית ממטא-דאטה של dbt.
מסירת דוח מתוזמנת
הגדירו צילומי מסך חוזרים של לוח המחוונים שיישלחו לדוא"ל או ל-Slack על פי לוח זמנים, כדי לעדכן את בעלי העניין ללא ייצוא או הורדות ידניים.
מסייע AI לנתונים
שאלו שאלות על הנתונים שלכם בשפה טבעית וקבלו הצעות לתרשימים המופעלות על ידי שכבת המדדים שהוגדרה כבר בפרויקט ה-dbt שלכם.
אנליטיקה מבוקרת גרסאות
הגדרות אנליטיקה חיות בקוד dbt לצד מודלי הנתונים שלכם, מה שהופך שינויים בגרפים ובמדדים לניתנים לבדיקה, לניתנים להשוואה ולניתנים לפריסה באמצעות תהליכי עבודה סטנדרטיים של Git.
למה להריץ את Lightdash על Hostinger
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מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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