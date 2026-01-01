התקינו Snapdrop בהתקנה בלחיצה אחת.
שיתוף קבצים מקומי מבוסס דפדפן בהשראת AirDrop — ללא חשבונות, ללא אפליקציות, עובד בכל פלטפורמה.
בחרו תוכנית VPS עבור Snapdrop
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Snapdrop
Snapdrop הוא כלי פשוט ויפהפה לשיתוף קבצים מבוסס אינטרנט, שמבטל את החיכוך בהעברת קבצים בין מכשירים. בהשראת AirDrop של Apple, אך פועל בכל הפלטפורמות והדפדפנים, Snapdrop מגלה אוטומטית מכשירים באותה רשת ומאפשר העברות מיידיות עמית לעמית (peer-to-peer) — ללא צורך בחשבונות, התקנות אפליקציות או הגדרות.
אירוח עצמי של Snapdrop ב-VPS שלכם יוצר סביבת שיתוף קבצים פרטית וזמינה תמיד, כולה בתוך התשתית שלכם. בניגוד לשירות Snapdrop.net הציבורי, המופע העצמאי שלכם שומר את כל נתוני הגילוי וההעברה ברשת שלכם, מה שקריטי לארגונים המטפלים במידע סודי או הפועלים בסביבות עם דרישות מחמירות לטיפול בנתונים.
פיצ'רים עיקריים של Snapdrop
אפס תצורה
התקנים באותה רשת מגלים זה את זה באופן אוטומטי — פתחו את הדפדפן, ראו את המכשירים שלכם, והתחילו לשתף באופן מיידי.
תמיכה חוצת פלטפורמות
פועל ב-Windows, macOS, Linux, iOS, ו-Android מכל דפדפן מודרני ללא צורך בהתקנת אפליקציה בכל מכשיר.
העברות עמית לעמית
העברות ישירות מבוססות WebRTC מאפשרות לקבצים לעבור בין מכשירים מבלי לנתב דרך השרת שלכם, ובכך ממקסמות מהירות ופרטיות.
ללא הגבלות גודל קובץ
העבירו קבצים בכל גודל ללא הגבלות העלאה או דחיסה המוטלות על ידי שירותי שיתוף מבוססי ענן.
אין צורך בחשבונות
שיתוף אנונימי לחלוטין — ללא הרשמה, ללא מידע אישי, וללא אחסון קבוע של קבצים שהועברו.
למה להריץ את Snapdrop על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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