Snapdrop הוא כלי פשוט ויפהפה לשיתוף קבצים מבוסס אינטרנט, שמבטל את החיכוך בהעברת קבצים בין מכשירים. בהשראת AirDrop של Apple, אך פועל בכל הפלטפורמות והדפדפנים, Snapdrop מגלה אוטומטית מכשירים באותה רשת ומאפשר העברות מיידיות עמית לעמית (peer-to-peer) — ללא צורך בחשבונות, התקנות אפליקציות או הגדרות.

אירוח עצמי של Snapdrop ב-VPS שלכם יוצר סביבת שיתוף קבצים פרטית וזמינה תמיד, כולה בתוך התשתית שלכם. בניגוד לשירות Snapdrop.net הציבורי, המופע העצמאי שלכם שומר את כל נתוני הגילוי וההעברה ברשת שלכם, מה שקריטי לארגונים המטפלים במידע סודי או הפועלים בסביבות עם דרישות מחמירות לטיפול בנתונים.