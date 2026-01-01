Komga הוא שרת מדיה בקוד פתוח שתוכנן במיוחד עבור קומיקס, מאנגה, BDs, מגזינים וספרים אלקטרוניים. הוא סורק את ספרייתכם של פורמטים CBZ, CBR, EPUB, PDF ופורמטים אחרים של ארכיון, מחלץ מטא-דאטה, יוצר תמונות ממוזערות וחושף הכל דרך קורא אינטרנט מהיר בתוספת פידים של OPDS, Kobo Sync ו-KOReader Sync עבור אפליקציות מקוריות ומכשירי e-ink.

אירוח עצמי של Komga ב-VPS שלכם הופך כל תיקייה של קבצי קומיקס ומאנגה לספרייה פרטית, ידידותית למובייל, שתוכלו לקרוא מכל מקום — באינטרנט, במכשיר e-ink של Kobo או KOReader, או דרך אפליקציות תואמות OPDS כמו Panels, Chunky ו-KyBook. אין דמי מנוי, אין DRM, ואף פלטפורמה לא מחליטה מה נשאר בספרייה שלכם.