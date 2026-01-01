התקינו Komga בלחיצה אחת.
שרת מדיה באירוח עצמי לקומיקס, מנגה, מגזינים וספרים אלקטרוניים, עם תמיכה ב-OPDS, ב-Kobo Sync וב-KOReader Sync.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Komga
Komga הוא שרת מדיה בקוד פתוח שתוכנן במיוחד עבור קומיקס, מאנגה, BDs, מגזינים וספרים אלקטרוניים. הוא סורק את ספרייתכם של פורמטים CBZ, CBR, EPUB, PDF ופורמטים אחרים של ארכיון, מחלץ מטא-דאטה, יוצר תמונות ממוזערות וחושף הכל דרך קורא אינטרנט מהיר בתוספת פידים של OPDS, Kobo Sync ו-KOReader Sync עבור אפליקציות מקוריות ומכשירי e-ink.
אירוח עצמי של Komga ב-VPS שלכם הופך כל תיקייה של קבצי קומיקס ומאנגה לספרייה פרטית, ידידותית למובייל, שתוכלו לקרוא מכל מקום — באינטרנט, במכשיר e-ink של Kobo או KOReader, או דרך אפליקציות תואמות OPDS כמו Panels, Chunky ו-KyBook. אין דמי מנוי, אין DRM, ואף פלטפורמה לא מחליטה מה נשאר בספרייה שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Komga
קומיקס ופורמטים של eBook
מטפל ב-CBZ, CBR, ZIP, RAR, 7Z, EPUB ו-PDF באופן מובנה, עם חילוץ מטא-דאטה מ-ComicInfo.xml, EPUB OPF ו-ComicRack tags.
קורא אינטרנט מובנה
קורא אינטרנט מהיר ומגיב עם מצב עמוד כפול, פריסות התאמה לרוחב והתאמה לגובה, וסנכרון התקדמות קריאה בין מכשירים.
פידים OPDS
נקודות הקצה של OPDS v1 ו-v2 הופכות את Komga לתואמת לקוראים מקוריים כמו Panels, Chunky, KyBook, Moon+ Reader, ועשרות אחרים, ישר מהקופסה.
Kobo ו-KOReader סנכרון
תמיכה מובנית ב-Kobo Sync וב-KOReader Sync דוחפת תוכן חדש וזוכרת מיקום קריאה בהתקני e-ink ללא טעינת קבצים ידנית.
סריקות ספרייה אוטומטיות
ניטור מערכת קבצים חי וסריקות מתוזמנות שומרים על הספרייה מסונכרנת כשאתם מכניסים קבצי קומיקס וספרים אלקטרוניים חדשים לתיקיית הנתונים.
ריבוי משתמשים ושיתוף
ספריות לכל משתמש, הגבלות גיל ותפקידי שיתוף בקריאה בלבד מאפשרים למשפחות או לקבוצות קריאה לשתף שרת אחד מבלי להפריע זו לזו.
למה להריץ את Komga על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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