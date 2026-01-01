פרוסו את Blinko בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת רישום הערות בקוד פתוח מבוססת AI המשלבת מיקרו-בלוגינג, ניהול משימות וחיפוש חכם.
בחרו תוכנית VPS עבור Blinko
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Blinko
Blinko היא פלטפורמה באחסון עצמי המאחדת לכידת הערות מהירה, ניהול משימות וחיפוש משופר AI באפליקציה אחת. הממשק שלה בסגנון מיקרו-בלוגינג מותאם להורדת רעיונות באופן מיידי, בעוד שתמיכה מלאה ב-Markdown, תיוג ושילוב AI אופציונלי עם OpenAI או Ollama שומרים על רעיונות אלה מאורגנים וניתנים לגילוי לאורך זמן.
בניגוד לשירותי רישום הערות מסחריים, אירוח עצמי של Blinko שומר כל מחשבה, תוכנית והערת מחקר במלואן בתוך התשתית שלכם — ללא ניתוח צד שלישי, ללא מגבלות אחסון וללא עלויות לפי שאילתה. הערות יכולות להישאר פרטיות או להיות משותפות בפומבי מאותה פריסה.
פיצ'רים עיקריים של Blinko
לכידה חלקה
קלט בסגנון מיקרו-בלוגינג מאפשר לכם להקליט רעיונות בשניות בלי לנווט במבני תיקיות או לבחור תבניות קודם.
חיפוש מבוסס AI
חברו את OpenAI או מודל Ollama מקומי כדי לשלוף את ההערות שלכם בשפה טבעית, ולהציג רשומות רלוונטיות גם כשאתם לא זוכרים מילות מפתח מדויקות.
Markdown ותמיכה במשימות
עצבו הערות עם Markdown מלא ושלבו רשימות משימות, כך שאותו כלי יטפל גם בלכידות מהירות וגם במעקב פרויקטים מובנה.
הערות ציבוריות או פרטיות
בחירת נראות לכל פתק, המאפשרת לכם לתחזק מאגר ידע פרטי תוך כדי פרסום סלקטיבי של תוכן כמיקרובלוג, ללא צורך בפלטפורמה נפרדת.
ניידות נתונים
גיבויים אוטומטיים ופונקציונליות ייבוא/ייצוא מבטיחים שההערות שלכם יישארו נגישות וניתנות להעברה ללא קשר לשינויים בפלטפורמה.
למה להריץ את Blinko על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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