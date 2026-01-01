Blinko היא פלטפורמה באחסון עצמי המאחדת לכידת הערות מהירה, ניהול משימות וחיפוש משופר AI באפליקציה אחת. הממשק שלה בסגנון מיקרו-בלוגינג מותאם להורדת רעיונות באופן מיידי, בעוד שתמיכה מלאה ב-Markdown, תיוג ושילוב AI אופציונלי עם OpenAI או Ollama שומרים על רעיונות אלה מאורגנים וניתנים לגילוי לאורך זמן.

בניגוד לשירותי רישום הערות מסחריים, אירוח עצמי של Blinko שומר כל מחשבה, תוכנית והערת מחקר במלואן בתוך התשתית שלכם — ללא ניתוח צד שלישי, ללא מגבלות אחסון וללא עלויות לפי שאילתה. הערות יכולות להישאר פרטיות או להיות משותפות בפומבי מאותה פריסה.