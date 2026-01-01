התקינו את DumbPad בלחיצה אחת.
פנקס רשימות משותף פשוט להפליא באירוח עצמי, עם שיתוף פעולה בזמן אמת, תצוגה מקדימה של Markdown, חיפוש משוער והגנת PIN אופציונלית.
בחרו תוכנית VPS עבור DumbPad
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם DumbPad
DumbPad היא אפליקציית פנקס רשימות מינימלית בכוונה, באירוח עצמי, מבית DumbWare.io, הבנויה סביב הרעיון ששיתוף טקסט מהיר כמעט אף פעם לא דורש חשבונות, מסדי נתונים, או כל מורכבות אחרת שמגיעה עם חבילות שיתוף פעולה מלאות. פנקסי רשימות נשמרים כקובצי טקסט רגילים על הדיסק, מה שהופך גיבויים להעתקת קובץ בודד והעברות לקלות.
מספר משתמשים יכולים לערוך את אותו פנקס רשימות בזמן אמת, לחפש בין פנקסי רשימות עם התאמה מקורבת, ולהציג תצוגה מקדימה של Markdown עם התראות בסגנון GitHub, טבלאות ובלוקי קוד עם הדגשת תחביר. הגנת PIN אופציונלית בת 4-10 ספרות מאבטחת גישה בשרתים משותפים, בעוד שתמיכה ב-Progressive Web App מאפשרת לכם להתקין את DumbPad בכל מכשיר לגישה לא מקוונת. אירוח עצמי על VPS שומר על ההערות שלכם פרטיות, זמינות מכל דפדפן, וחופשיות משינויים בשירותי צד שלישי.
פיצ'רים עיקריים של DumbPad
שיתוף פעולה בזמן אמת
משתמשים מרובים יכולים לערוך את אותו פנקס רשימות במקביל, כאשר השינויים מסונכרנים בכל הדפדפנים המחוברים.
Markdown עם תצוגות מקדימות
להציג בלוקי התראות בסגנון GitHub, טבלאות מורחבות, קוד עם הדגשת תחביר, ופרטים מתקפלים ישירות בתוך העורך.
חיפוש גמיש
מצאו כל פנקס רשימות באופן מיידי על ידי חיפוש גם בשמות קבצים וגם בתוכן קבצים מלא, עם התאמה עמומה סלחנית.
הגנת PIN אופציונלית
הגדירו קוד אישי בן 4-10 ספרות כדי להגביל גישה בשרתים משותפים מבלי לכפות חשבון מלא או מערכת לניהול משתמשים.
אין צורך במסד נתונים
פנקסים חיים כקובצי טקסט פשוטים על הדיסק — גיבויים הם העתקה של קובץ יחיד והעברות אורכות שניות ללא סכימה לדאוג לגביה.
יישום רשת פרוגרסיבי
התקינו DumbPad בטלפונים, טאבלטים או מחשבים שולחניים לגישה לא מקוונת מבלי לפתוח כרטיסיית דפדפן בכל פעם.
למה להריץ את DumbPad על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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