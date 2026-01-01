DumbPad היא אפליקציית פנקס רשימות מינימלית בכוונה, באירוח עצמי, מבית DumbWare.io, הבנויה סביב הרעיון ששיתוף טקסט מהיר כמעט אף פעם לא דורש חשבונות, מסדי נתונים, או כל מורכבות אחרת שמגיעה עם חבילות שיתוף פעולה מלאות. פנקסי רשימות נשמרים כקובצי טקסט רגילים על הדיסק, מה שהופך גיבויים להעתקת קובץ בודד והעברות לקלות.

מספר משתמשים יכולים לערוך את אותו פנקס רשימות בזמן אמת, לחפש בין פנקסי רשימות עם התאמה מקורבת, ולהציג תצוגה מקדימה של Markdown עם התראות בסגנון GitHub, טבלאות ובלוקי קוד עם הדגשת תחביר. הגנת PIN אופציונלית בת 4-10 ספרות מאבטחת גישה בשרתים משותפים, בעוד שתמיכה ב-Progressive Web App מאפשרת לכם להתקין את DumbPad בכל מכשיר לגישה לא מקוונת. אירוח עצמי על VPS שומר על ההערות שלכם פרטיות, זמינות מכל דפדפן, וחופשיות משינויים בשירותי צד שלישי.