פרוסו את Dashy בהתקנה בלחיצה אחת.
לוח בקרה באחסון עצמי, הניתן להתאמה אישית במיוחד, שמרכז את כל השירותים, הסימניות והווידג'טים שלכם במקום אחד.
בחרו תוכנית VPS עבור Dashy
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Dashy
Dashy היא לוח בקרה אישי באחסון עצמי, שמספקת לכם דף בית יפהפה וניתן להתאמה אישית עבור כל השירותים, היישומים והסימניות שלכם. עם מאות אייקונים מובנים, מערכת אקולוגית ענפה של ווידג'טים ועורך תצורה ויזואלי, אתם יכולים לבנות ממשק מותאם אישית בלי לערוך קובצי YAML. בדיקות סטטוס בזמן אמת מנטרות את השירותים שלכם באופן רציף, כך שתמיד תדעו מה פעיל ופועל.
אירוח עצמי של Dashy על ה-VPS שלכם אומר שלוח הבקרה שלכם זמין 24 שעות ביממה מכל מכשיר, כשכל נתוני התצורה נמצאים בשליטתכם. אין דמי מנוי, אין מגבלות שימוש ואין גישה של צד שלישי לטופולוגיית התשתית שלכם — רק נקודת כניסה מהירה ופרטית לכל מה שאתם מפעילים.
פיצ'רים עיקריים של Dashy
ניטור סטטוס השירות
בודק באופן רציף אם השירותים שלכם מקוונים ומציג מחווני סטטוס חיים, כך שתוכלו לזהות תקלות במבט חטוף.
עורך תצורה חזותי
ערכו את פריסת הדאשבורד, המקטעים והפריטים שלכם דרך ממשק הצבע-ולחץ, מבלי לגעת בקובצי תצורה של YAML.
מערכת אקולוגית עשירה של ווידג'טים
הוסיפו תחזיות מזג אוויר, פידים RSS, נתוני מערכת, שעונים ועשרות ווידג'טים אחרים כדי להפוך את לוח המחוונים למרכז מידע.
ספריית אייקונים נרחבת
כולל למעלה מ-400 אייקוני שירות מוגדרים מראש ותומך באייקונים מותאמים אישית, ששומר על לוח המחוונים שלך עקבי ויזואלית וקל לניווט.
תמיכה בריבוי עמודים
ארגנו שירותים על פני מספר עמודים ומקטעים, מה שהופך את ניהול מספר רב של יישומים למעשי וללא עומס.
למה להריץ את Dashy על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
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