Dashy היא לוח בקרה אישי באחסון עצמי, שמספקת לכם דף בית יפהפה וניתן להתאמה אישית עבור כל השירותים, היישומים והסימניות שלכם. עם מאות אייקונים מובנים, מערכת אקולוגית ענפה של ווידג'טים ועורך תצורה ויזואלי, אתם יכולים לבנות ממשק מותאם אישית בלי לערוך קובצי YAML. בדיקות סטטוס בזמן אמת מנטרות את השירותים שלכם באופן רציף, כך שתמיד תדעו מה פעיל ופועל.

אירוח עצמי של Dashy על ה-VPS שלכם אומר שלוח הבקרה שלכם זמין 24 שעות ביממה מכל מכשיר, כשכל נתוני התצורה נמצאים בשליטתכם. אין דמי מנוי, אין מגבלות שימוש ואין גישה של צד שלישי לטופולוגיית התשתית שלכם — רק נקודת כניסה מהירה ופרטית לכל מה שאתם מפעילים.