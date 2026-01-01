LinkAce הוא ארכיון סימניות בקוד פתוח שנבנה עבור אנשים שרוצים משמורת מאורגנת וארוכת טווח לכל קישור שהם אוספים. הוא לוכד כותרות ותיאורים באופן אוטומטי, מנטר כתובות URL שמורות עבור יעדים שבורים או שהועברו, ויכול להעביר דפים ל-Internet Archive כך שמקורות חשובים יישארו נגישים גם כשהאתר המקורי נעלם.

אירוח עצמי של LinkAce ב-VPS משלכם שומר את היסטוריית הקריאה, המחקר והרשימות המשותפות שלכם מחוץ למעקבים של צד שלישי ושירותי סימניות קנייניים. מסד הנתונים MariaDB הכלול ומטמון Redis מעניקים לכם בסיס ידע מהיר ופרטי שבבעלותכם המלאה, עם בוקמרקלטים לדפדפן, פידים של RSS, ו-REST API מלא לאינטגרציות.