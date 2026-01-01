התקינו את LinkAce בהתקנה בלחיצה אחת.
ארכיון סימניות מתארח עצמית עם ניטור קישורים אוטומטי, חיפוש בטקסט מלא, ו-API REST מלא.
בחרו תוכנית VPS עבור LinkAce
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם LinkAce
LinkAce הוא ארכיון סימניות בקוד פתוח שנבנה עבור אנשים שרוצים משמורת מאורגנת וארוכת טווח לכל קישור שהם אוספים. הוא לוכד כותרות ותיאורים באופן אוטומטי, מנטר כתובות URL שמורות עבור יעדים שבורים או שהועברו, ויכול להעביר דפים ל-Internet Archive כך שמקורות חשובים יישארו נגישים גם כשהאתר המקורי נעלם.
אירוח עצמי של LinkAce ב-VPS משלכם שומר את היסטוריית הקריאה, המחקר והרשימות המשותפות שלכם מחוץ למעקבים של צד שלישי ושירותי סימניות קנייניים. מסד הנתונים MariaDB הכלול ומטמון Redis מעניקים לכם בסיס ידע מהיר ופרטי שבבעלותכם המלאה, עם בוקמרקלטים לדפדפן, פידים של RSS, ו-REST API מלא לאינטגרציות.
פיצ'רים עיקריים של LinkAce
ניטור קישורים אוטומטי
בדיקות מתוזמנות מסמנות קישורים שבורים או שהועברו, כך שהארכיון שלכם לא יירקב בשקט עם הזמן.
גיבוי Internet Archive
שלחו כתובות URL שמורות ל-Wayback Machine באופן אוטומטי ושמרו עותקים קריאים של דפים נעלמים.
רשימות, תגיות וחיפוש
ארגנו סימניות באמצעות רשימות מקוננות ותגיות, ומצאו כל דבר במהירות באמצעות חיפוש מסונן מתקדם.
REST API מלא
שלבו את LinkAce עם הרחבות דפדפן, לקוחות מובייל, Zapier וסקריפטים מותאמים אישית באמצעות API מתועד במלואו.
קישורים ציבוריים ופרטיים
סמנו כל סימנייה כפרטית, פנימית או ציבורית, ושתפו אוספים מנוהלים באמצעות פידי RSS ייעודיים.
ייבוא וייצוא HTML
ייבאו סימניות דפדפן קיימות או ייצאו את הארכיון המלא שלכם בכל עת ללא תלות בספק.
למה להריץ את LinkAce על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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