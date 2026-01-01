Canarytokens היא מערכת honeypot בקוד פתוח שמאפשרת לכם ליצור מלכודות בלתי נראות ברחבי התשתית שלכם. צרו אסימוני מעקב בצורת כתובות URL, שמות DNS, מסמכים, כתובות אימייל, קונפיגורציות WireGuard ועוד — ואז הטמיעו אותם בקבצים רגישים, מערכות או קונפיגורציות רשת. ברגע שתוקף או משתמש בלתי מורשה מקיים אינטראקציה עם אסימון, תקבלו התראה מיידית עם פרטים על הגישה.

בניגוד למערכות זיהוי חדירות מסורתיות, Canarytokens אינה דורשת סוכנים, ניטור לוגים או הגדרה מורכבת. Self-hosting מעניק לכם שליטה מלאה על נתוני ההתראות שלכם ומאפשר לכם ליצור אסימונים ללא הגבלה וללא מגבלות מנוי.