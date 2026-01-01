פרוסו Canarytokens בהתקנה בלחיצה אחת.
מערכת טוקנים מסוג מלכודת דבש בקוד פתוח שמתריעה לכם בשקט כשמישהו ניגש לנתונים, לקבצים או לפרטי הגישה שלכם.
בחרו תוכנית VPS עבור Canarytokens
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Canarytokens
Canarytokens היא מערכת honeypot בקוד פתוח שמאפשרת לכם ליצור מלכודות בלתי נראות ברחבי התשתית שלכם. צרו אסימוני מעקב בצורת כתובות URL, שמות DNS, מסמכים, כתובות אימייל, קונפיגורציות WireGuard ועוד — ואז הטמיעו אותם בקבצים רגישים, מערכות או קונפיגורציות רשת. ברגע שתוקף או משתמש בלתי מורשה מקיים אינטראקציה עם אסימון, תקבלו התראה מיידית עם פרטים על הגישה.
בניגוד למערכות זיהוי חדירות מסורתיות, Canarytokens אינה דורשת סוכנים, ניטור לוגים או הגדרה מורכבת. Self-hosting מעניק לכם שליטה מלאה על נתוני ההתראות שלכם ומאפשר לכם ליצור אסימונים ללא הגבלה וללא מגבלות מנוי.
פיצ'רים עיקריים של Canarytokens
התראות פרצה מיידיות
קבלו התראות מיידיות ברגע שאסימון מופעל, מה שמעניק לכם התרעה מוקדמת על גישה בלתי מורשית או דליפת נתונים.
עשרות סוגי אסימונים
צרו מלכודות דבש ככתובות URL, רשומות DNS, מסמכי Word, קובצי PDF, מפתחות AWS, כתובות אימייל, קונפיגורציות WireGuard, ועוד, כדי לכסות כל שטח תקיפה.
זיהוי ללא סוכן
אסימונים פועלים ללא התקנת תוכנה כלשהי במערכות המנוטרות — פשוט הניחו את האסימון וחכו להתראה.
שליטה באחסון-עצמי
הפעילו שרת Canarytokens משלכם כדי לשמור את כל נתוני האירועים פרטיים, ליצור טוקנים ללא הגבלה, ולהתאים אישית התראות לצרכים שלכם.
היסטוריית אירועים עשירה
כל טוקן שהופעל לוכד כתובות IP, סוכני משתמש, חותמות זמן ונתוני מיקום גיאוגרפי לצורך חקירה פורנזית.
למה להריץ את Canarytokens על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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