Photoview היא גלריית תמונות מהירה, באירוח עצמי, שנבנתה עבור צלמים ומשפחות שרוצים את הזיכרונות שלהם על תשתית שהם שולטים בה. היא קוראת ישירות ממבנה התיקיות הקיים שלכם — ללא תהליך ייבוא, ללא ארגון מחדש של קבצים — ומייצרת תמונות ממוזערות ותצוגות מקדימות באופן אוטומטי בשרת שלכם.

בניגוד לשירותי תמונות בענן, Photoview שומרת על הקבצים המקוריים שלכם שלמים ופרטיים. קבצי RAW, מטא-דאטה EXIF, קואורדינטות GPS וזיהוי פנים — כולם פועלים מבלי לשלוח תמונה אחת לשירות צד שלישי. כל משתמש מקבל נתיב ספרייה משלו, מה שהופך אותה למתאימה למשקי בית או לצוותים קטנים החולקים שרת אחד.