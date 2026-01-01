התקינו Photoview עם התקנה בלחיצה אחת.
גלריית תמונות באחסון עצמי המשקפת את מבנה מערכת הקבצים שלך ולעולם אינה משנה את הקבצים המקוריים שלך.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Photoview
Photoview היא גלריית תמונות מהירה, באירוח עצמי, שנבנתה עבור צלמים ומשפחות שרוצים את הזיכרונות שלהם על תשתית שהם שולטים בה. היא קוראת ישירות ממבנה התיקיות הקיים שלכם — ללא תהליך ייבוא, ללא ארגון מחדש של קבצים — ומייצרת תמונות ממוזערות ותצוגות מקדימות באופן אוטומטי בשרת שלכם.
בניגוד לשירותי תמונות בענן, Photoview שומרת על הקבצים המקוריים שלכם שלמים ופרטיים. קבצי RAW, מטא-דאטה EXIF, קואורדינטות GPS וזיהוי פנים — כולם פועלים מבלי לשלוח תמונה אחת לשירות צד שלישי. כל משתמש מקבל נתיב ספרייה משלו, מה שהופך אותה למתאימה למשקי בית או לצוותים קטנים החולקים שרת אחד.
פיצ'רים עיקריים של Photoview
אלבומים משוקפי מערכת קבצים
מבנה התיקיות הקיים שלכם הופך למבנה האלבומים שלכם באופן אוטומטי — ללא ייבוא, ללא ארגון מחדש, ללא נעילה.
תמיכה בקובצי RAW
מאפשר גלישה ותצוגה מקדימה מובנית של פורמטים של מצלמות RAW באמצעות Darktable, כך שצלמים יכולים לראות את הספרייה המלאה שלהם ללא המרה.
זיהוי פנים
מזהה ומקבץ באופן אוטומטי תמונות של אותו אדם, מה שמקל למצוא את כל התמונות של אדם ספציפי מבין אלפי תמונות.
מטא-דאטה EXIF ו-GPS
מציג הגדרות מצלמה, נתוני עדשה ומידע מיקום עבור כל תמונה, עם תצוגת מפה אופציונלית המופעלת על ידי Mapbox.
שיתוף מאובטח
צרו קישורי שיתוף ציבוריים לתמונות בודדות או לאלבומים מלאים, עם הגנה אופציונלית באמצעות סיסמה לגישה חיצונית מבוקרת.
ספריות רב-משתמשים
כל חשבון משתמש ממופה לנתיב תיקייה משלו בשרת, מה שמאפשר לשמור על בני משפחה או משתפי פעולה בספריות נפרדות ממופע יחיד.
למה להריץ את Photoview על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
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מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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