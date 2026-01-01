פרוסו Mobilizon בהתקנה בלחיצה אחת.
מארגן אירועים מבוזר בקוד פתוח לקהילות ותנועות שזקוקות למפגשים ללא מעקב.
בחרו תוכנית VPS עבור Mobilizon
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Mobilizon
Mobilizon היא פלטפורמה חופשית ומבוזרת לארגון אירועים שנבנתה על ידי Framasoft וכעת מנוהלת על ידי העמותה ללא מטרות רווח Kaihuri. היא מחליפה את Facebook Events ו-Meetup עם רשת של מופעים עצמאיים המחוברים ביניהם באמצעות פרוטוקול ActivityPub, ומעניקה למארגנים, פעילים וקהילות מקום לפרסם אירועים וקבוצות מבלי לחשוף את המשתתפים למעקב פרסומות, איסוף נתונים או פידים אלגוריתמיים.
אירוח עצמי של Mobilizon על שרת VPS משלכם פירושו שאתם שולטים במי מצטרף למופע שלכם, אילו כללי מיתון חלים, וכמה זמן נשמרים נתוני האירועים. הקהילה שלכם שומרת על לוח השנה ורשימת החברים שלה גם אם מופע בודד — או פלטפורמה מסחרית שלמה — נעלם, מכיוון שהפדרציה הופכת את הרשת לעמידה מעצם תכנונה.
פיצ'רים עיקריים של Mobilizon
פדרציית ActivityPub
התחברו למאסטודון, PeerTube, וכל מופע אחר של Mobilizon כך שהמשתתפים יוכלו לעקוב אחרי אירועים וקבוצות ברחבי הפדיברס מחשבון יחיד.
קבוצות ודיונים
אפשרו קבוצות קבועות עם פוסטים משותפים, משאבים ושרשורי דיון, כך שהארגון יימשך בין אירועים, ולא רק ביום האירוע.
פרטיות כברירת מחדל
ללא עוקבים של צד שלישי, ללא פרסומות, וללא צורך באימייל לאירועים ציבוריים — המשתתפים יכולים לאשר הגעה (RSVP) באופן אנונימי או עם זהות מאוחדת.
פרופילים רב-זהותיים
שמרו על זהויות נפרדות לפעילות אקטיביסטית, עבודה ותחביבים תחת חשבון אחד, כך שהחיים האישיים יישארו נפרדים מהתארגנות ציבורית.
מפות ומיקום גאוגרפי
חיפוש מקומות ומפות אירועים מבוססי OpenStreetMap עוזרים לקהילות מקומיות למצוא התכנסויות קרובות מבלי לשלוח נתונים לספקי מפות מסחריים.
ניהול באחסון-עצמי
קבעו כללים כלל-מערכתיים, אשרו חשבונות חדשים, וחסמו שרתים עוינים — כל החלטת ניהול נשארת ב-VPS שלכם במקום פלטפורמה מרכזית.
למה להריץ את Mobilizon על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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