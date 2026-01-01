Mobilizon היא פלטפורמה חופשית ומבוזרת לארגון אירועים שנבנתה על ידי Framasoft וכעת מנוהלת על ידי העמותה ללא מטרות רווח Kaihuri. היא מחליפה את Facebook Events ו-Meetup עם רשת של מופעים עצמאיים המחוברים ביניהם באמצעות פרוטוקול ActivityPub, ומעניקה למארגנים, פעילים וקהילות מקום לפרסם אירועים וקבוצות מבלי לחשוף את המשתתפים למעקב פרסומות, איסוף נתונים או פידים אלגוריתמיים.

אירוח עצמי של Mobilizon על שרת VPS משלכם פירושו שאתם שולטים במי מצטרף למופע שלכם, אילו כללי מיתון חלים, וכמה זמן נשמרים נתוני האירועים. הקהילה שלכם שומרת על לוח השנה ורשימת החברים שלה גם אם מופע בודד — או פלטפורמה מסחרית שלמה — נעלם, מכיוון שהפדרציה הופכת את הרשת לעמידה מעצם תכנונה.