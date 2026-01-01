התקינו Krayin CRM בלחיצה אחת.
Laravel CRM בקוד פתוח לניהול לידים, אנשי קשר, תהליכי מכירה וקשרי לקוחות מקצה לקצה.
בחרו תוכנית VPS עבור Krayin CRM
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.
מה אפשר לבנות עם Krayin CRM
Krayin CRM היא מסגרת חינמית בקוד פתוח לניהול קשרי לקוחות, הבנויה על Laravel ו-Vue.js. היא מעניקה לצוותי מכירות סביבת עבודה מלאה למחזור חיי הלקוח — החל מלכידת לידים והסמכה, דרך מעקב אחר צינור המכירות, יצירת הצעות מחיר ופעילות לאחר מכירה — ללא רישוי לפי משתמש או תלות בספק.
אירוח עצמי של Krayin על גבי ה-VPS שלכם שומר על כל ליד, איש קשר, התכתבות אימייל ונתון הכנסה בתוך תשתית שאתם שולטים בה, ומאפשר למפתחים להרחיב את ה-CRM באמצעות חבילות Laravel, מאפיינים מותאמים אישית ו-REST APIs כדי להתאים לאופן שבו הצוות שלכם באמת מוכר.
פיצ'רים עיקריים של Krayin CRM
צינורות מכירה חזותיים
גררו לידים דרך שלבי קנבן הניתנים להתאמה אישית, כך שנציגים ומנהלים תמיד יראו את סטטוס העסקה במבט חטוף.
ניהול לידים
לכידת לידים מטפסי אינטרנט, הקצאת בעלים, דירוג לפי מקור, והמרת לקוחות פוטנציאליים מתאימים לחשבונות והצעות מחיר.
מאפיינים מותאמים אישית
הוסיפו שדות מותאמים אישית ללידים, אנשי קשר, ארגונים והצעות מחיר מבלי לגעת בקוד, והתאימו את ה-CRM לתהליך המכירה שלכם.
הצעות מחיר ומוצרים
הפיקו הצעות מחיר ממותגות מקטלוג מוצרים מובנה עם כללי מס והנחות, ולאחר מכן עקבו אחריהן עד לסגירה מוצלחת.
אימייל ופעילויות
תעדו שיחות, פגישות ומיילים מול כל רשומה, עם תצוגות לוח שנה ותזכורות למעקב כדי לשמור על התקדמות העסקאות.
טפסי אינטרנט ו-APIs
פרסמו טפסי אינטרנט ניתנים להטמעה ללכידת לידים והשתמשו ב-REST API כדי לסנכרן נתונים עם ה-marketing stack הקיים שלכם.
למה להריץ את Krayin CRM על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
מיקום שרת מומלץ:
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השקה מקומית. צמיחה גלובלית
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.
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