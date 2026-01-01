Krayin CRM היא מסגרת חינמית בקוד פתוח לניהול קשרי לקוחות, הבנויה על Laravel ו-Vue.js. היא מעניקה לצוותי מכירות סביבת עבודה מלאה למחזור חיי הלקוח — החל מלכידת לידים והסמכה, דרך מעקב אחר צינור המכירות, יצירת הצעות מחיר ופעילות לאחר מכירה — ללא רישוי לפי משתמש או תלות בספק.

אירוח עצמי של Krayin על גבי ה-VPS שלכם שומר על כל ליד, איש קשר, התכתבות אימייל ונתון הכנסה בתוך תשתית שאתם שולטים בה, ומאפשר למפתחים להרחיב את ה-CRM באמצעות חבילות Laravel, מאפיינים מותאמים אישית ו-REST APIs כדי להתאים לאופן שבו הצוות שלכם באמת מוכר.