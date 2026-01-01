Speaches הוא שרת אודיו תואם OpenAI API שמביא זיהוי דיבור מתקדם וסינתזת טקסט לדיבור לתשתית שלכם. בנוי על faster-whisper לתמלול ו-Kokoro/Piper לסינתזת קול, הוא חושף את אותן נקודות קצה כמו ה-OpenAI Audio API — כך שכל כלי, SDK או אינטגרציה קיימים שעובדים עם OpenAI יעבדו עם Speaches ישר מהקופסה.

אירוח עצמי של Speaches אומר שנתוני האודיו שלכם לעולם לא עוזבים את השרתים שלכם, אין עמלות תמלול לדקה, ואתם שומרים על שליטה מלאה באילו מודלים פועלים וכיצד מוקצים משאבים. מודלים נטענים לפי דרישה ונפרקים אוטומטית לאחר חוסר פעילות, ושומרים על שימוש דל בזיכרון ב-VPS סטנדרטי.