התקינו Speaches בלחיצה אחת.
שרת דיבור לטקסט וטקסט לדיבור תואם OpenAI שתוכלו לארח בעצמכם ולהריץ באופן מלא ב-VPS שלכם.
בחרו תוכנית VPS עבור Speaches
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Speaches
Speaches הוא שרת אודיו תואם OpenAI API שמביא זיהוי דיבור מתקדם וסינתזת טקסט לדיבור לתשתית שלכם. בנוי על faster-whisper לתמלול ו-Kokoro/Piper לסינתזת קול, הוא חושף את אותן נקודות קצה כמו ה-OpenAI Audio API — כך שכל כלי, SDK או אינטגרציה קיימים שעובדים עם OpenAI יעבדו עם Speaches ישר מהקופסה.
אירוח עצמי של Speaches אומר שנתוני האודיו שלכם לעולם לא עוזבים את השרתים שלכם, אין עמלות תמלול לדקה, ואתם שומרים על שליטה מלאה באילו מודלים פועלים וכיצד מוקצים משאבים. מודלים נטענים לפי דרישה ונפרקים אוטומטית לאחר חוסר פעילות, ושומרים על שימוש דל בזיכרון ב-VPS סטנדרטי.
פיצ'רים עיקריים של Speaches
תואם OpenAI API
מיישם את מפרט ה-API של OpenAI Audio — הזינו את כתובת ה-URL באירוח עצמי שלכם ושילובים קיימים של OpenAI ימשיכו לעבוד ללא שינויי קוד.
תמלול דיבור לטקסט
מופעל על ידי faster-whisper, תומכת בתמלול רב-לשוני עם הזרמה בזמן אמת באמצעות Server-Sent Events.
המרת טקסט לדיבור
צרו דיבור בעל צליל טבעי באמצעות מודלי Kokoro (שדורג במקום הראשון ב-TTS Arena) ו-Piper, באופן מלא במכשיר.
טעינת מודל דינמית
מודלים נטענים אוטומטית בבקשה הראשונה ונפרקים לאחר תקופת חוסר פעילות הניתנת להגדרה, כך שאתם משתמשים בזיכרון רק כשצריך.
ממשק משתמש ווב מובנה
ממשק המופעל על ידי Gradio מאפשר לכם לבדוק תמלול וסינתזה ישירות בדפדפן שלכם ללא צורך בכלים נוספים.
אימות מפתח API
ניתן להגן באופן אופציונלי על כל נקודות הקצה של API באמצעות מפתח API יחיד, תוך שמירה על התיעוד האינטראקטיבי נגיש לציבור.
למה להריץ את Speaches על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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