Open Monograph Press (OMP) היא פלטפורמת הוצאה לאור חינמית בקוד פתוח שפותחה על ידי Public Knowledge Project עבור הוצאות לאור אוניברסיטאיות, אגודות מדעיות ומוציאים לאור אקדמיים עצמאיים. היא מנהלת את כל תהליך העבודה העריכתי עבור ספרים — החל מהגשה ובדיקה פנימית, דרך עריכת לשון, הפקה ופרסום בקטלוג מקוון — בכלי אחד משולב.

אירוח עצמי של OMP ב-VPS שלכם שומר כתבי יד, זהויות סוקרים, חוזים וניתוחי קוראים תחת שליטתכם הישירה, במקום בשירות הוצאה לאור של צד שלישי. תבנית זו כוללת בתוכה מסד נתונים MariaDB לאחסון אמין של מטא-דאטה ומנתבת תעבורה דרך ה-Traefik reverse proxy המותקן מראש, כך שההוצאה לאור שלכם נגישה באמצעות HTTPS מיד עם השלמת הפריסה.