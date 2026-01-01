פרוסו Open Monograph Press בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת קוד פתוח לניהול תהליך העבודה העריכתי של ספרים אקדמיים, מונוגרפיות וכרכים ערוכים.
בחרו תוכנית VPS עבור Open Monograph Press
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Open Monograph Press
Open Monograph Press (OMP) היא פלטפורמת הוצאה לאור חינמית בקוד פתוח שפותחה על ידי Public Knowledge Project עבור הוצאות לאור אוניברסיטאיות, אגודות מדעיות ומוציאים לאור אקדמיים עצמאיים. היא מנהלת את כל תהליך העבודה העריכתי עבור ספרים — החל מהגשה ובדיקה פנימית, דרך עריכת לשון, הפקה ופרסום בקטלוג מקוון — בכלי אחד משולב.
אירוח עצמי של OMP ב-VPS שלכם שומר כתבי יד, זהויות סוקרים, חוזים וניתוחי קוראים תחת שליטתכם הישירה, במקום בשירות הוצאה לאור של צד שלישי. תבנית זו כוללת בתוכה מסד נתונים MariaDB לאחסון אמין של מטא-דאטה ומנתבת תעבורה דרך ה-Traefik reverse proxy המותקן מראש, כך שההוצאה לאור שלכם נגישה באמצעות HTTPS מיד עם השלמת הפריסה.
פיצ'רים עיקריים של Open Monograph Press
זרימת עבודה עריכתית
העבירו כל הגשה דרך שלבי הגשה, סקירה פנימית, סקירה חיצונית, עריכת לשון והפקה עם הקצאות משימות מבוססות תפקידים.
סדרות וקטלוגים
ארגנו כותרים לסדרות ספרים, קטגוריות ולקטלוג ציבורי, כדי שקוראים יוכלו לדפדף בהוצאה לאור שלכם לפי נושא, מחבר או סדרה.
פורמטים מרובים לכל ספר
למכור או להפיץ כל מונוגרפיה בכמה פורמטים — PDF, EPUB, HTML, כריכה קשה, כריכה רכה — מתוך רשומת קטלוג אחת עם מטא-דאטה עשיר.
ONIX ו-DOI מטא-דאטה
צרו רשומות ONIX ורשמו מזהי DOI כך שהמונוגרפיות שלכם יהיו ניתנות לגילוי בקטלוגים של ספריות, מנועי חיפוש ואינדקסים אקדמיים.
עיתונות רב לשונית
הפעילו מערכת עיתון במספר שפות עם ממשק מקומי, שדות מטא-דאטה ודפים הפונים לקוראים מתוך התקנה אחת.
קוד פתוח ובאירוח עצמי
נבנה ומתוחזק על ידי פרויקט הידע הציבורי, OMP הוא קוד פתוח לחלוטין ללא עמלות לפי כותרת או תלות בספק.
למה להריץ את Open Monograph Press על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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