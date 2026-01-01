פרסו HFS בהתקנה בלחיצה אחת.
שרת קבצים HTTP באירוח עצמי המאפשר לך לשתף קבצים ישירות מהדיסק שלך דרך ממשק אינטרנט מודרני.
בחרו תוכנית VPS עבור HFS
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם HFS
HFS (שרת קבצי HTTP) הוא שרת שיתוף קבצים קל משקל, באירוח עצמי, שהופך את ה-VPS שלכם למרכז שיתוף קבצים פונקציונלי לחלוטין הנגיש מכל דפדפן. הוא מספק ממשק אינטרנט נקי ומגיב לגלישה, הורדה והעלאת קבצים ללא צורך בהתקנת תוכנת לקוח כלשהי.
עם חשבונות משתמש מובנים, בקרת גישה לפי תיקיות, הגבלת רוחב פס ומערכת קבצים וירטואלית, HFS מעניק לכם שליטה מלאה על מי יכול לגשת לאילו קבצים. אירוח עצמי על ה-VPS שלכם פירושו אחסון ורוחב פס ללא הגבלה ללא עמלות חודשיות לכל משתמש.
פיצ'רים עיקריים של HFS
מערכת קבצים וירטואלית
ארגנו תוכן משותף למבנה תיקיות וירטואלי בלתי תלוי בפריסת הדיסק הפיזית שלכם, המעניק לכם שליטה מלאה על מה שמשתמשים רואים.
חשבונות משתמש ו-הרשאות
צרו חשבונות עם הרשאות קריאה, כתיבה ומחיקה לכל תיקייה בנפרד, כך שמשתמשים שונים יוכלו לגשת רק לקבצים שהם מורשים לראות.
העלאות והורדות ניתנות להמשכה
תומך בהעברות הניתנות להמשך, כך שפעולות קבצים גדולות שורדות הפרעות רשת מבלי להתחיל מחדש מאפס.
הגבלת רוחב פס
הגדירו מגבלות מהירות העלאה והורדה לכל משתמש או באופן גלובלי כדי לשמור על השרת שלכם מגיב גם במהלך העברות קבצים כבדות.
מערכת חיבורים
הרחיבו את HFS עם תוספים קהילתיים לתמונות ממוזערות, אימות LDAP, הגנה מפני מתקפות כוח גס, ערכות נושא ועוד.
למה להריץ את HFS על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.