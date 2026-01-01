HFS (שרת קבצי HTTP) הוא שרת שיתוף קבצים קל משקל, באירוח עצמי, שהופך את ה-VPS שלכם למרכז שיתוף קבצים פונקציונלי לחלוטין הנגיש מכל דפדפן. הוא מספק ממשק אינטרנט נקי ומגיב לגלישה, הורדה והעלאת קבצים ללא צורך בהתקנת תוכנת לקוח כלשהי.

עם חשבונות משתמש מובנים, בקרת גישה לפי תיקיות, הגבלת רוחב פס ומערכת קבצים וירטואלית, HFS מעניק לכם שליטה מלאה על מי יכול לגשת לאילו קבצים. אירוח עצמי על ה-VPS שלכם פירושו אחסון ורוחב פס ללא הגבלה ללא עמלות חודשיות לכל משתמש.