Quasarr הוא שירות Python קל משקל המתחזה להיות גם אינדקסר Newznab וגם לקוח הורדות SABnzbd, ולאחר מכן שולח כל הורדה ל-JDownloader 2 דרך ה-API בענן של My JDownloader. התוצאה היא גשר חלק המאפשר ל-Radarr, Sonarr, Lidarr, Prowlarr ו-Magazarr לחפש ולהוריד מאתרי אירוח בלחיצה אחת מבלי לגעת אי פעם ב-Usenet או BitTorrent אמיתיים.

אירוח עצמי של Quasarr על VPS משאיר את הגשר מקוון מסביב לשעון, לצד JDownloader, וכולל זרימת פענוח CAPTCHA מובנית עבור קישורים מוגנים. תומכי GitHub פעילים יכולים לחבר את SponsorsHelper כדי לפתור CAPTCHA באופן אוטומטי.