פרסו Quasarr בהתקנה בלחיצה אחת.
גשר JDownloader שחושף אינדקסר Newznab ולקוח הורדות SABnzbd עבור כל ערימת המדיה של Arr.
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מה אפשר לבנות עם Quasarr
Quasarr הוא שירות Python קל משקל המתחזה להיות גם אינדקסר Newznab וגם לקוח הורדות SABnzbd, ולאחר מכן שולח כל הורדה ל-JDownloader 2 דרך ה-API בענן של My JDownloader. התוצאה היא גשר חלק המאפשר ל-Radarr, Sonarr, Lidarr, Prowlarr ו-Magazarr לחפש ולהוריד מאתרי אירוח בלחיצה אחת מבלי לגעת אי פעם ב-Usenet או BitTorrent אמיתיים.
אירוח עצמי של Quasarr על VPS משאיר את הגשר מקוון מסביב לשעון, לצד JDownloader, וכולל זרימת פענוח CAPTCHA מובנית עבור קישורים מוגנים. תומכי GitHub פעילים יכולים לחבר את SponsorsHelper כדי לפתור CAPTCHA באופן אוטומטי.
פיצ'רים עיקריים של Quasarr
גשר JDownloader
מעביר כל הורדה מ-Radarr, Sonarr, Lidarr, ו-Magazarr ישירות ל-JDownloader 2 דרך ה-API בענן של My JDownloader.
Newznab אינדקסר
Quasarr חושף נקודת קצה לחיפוש תואמת Newznab, כך ש-Arr stack יכול למצוא מהדורות באחסונים נתמכים בלחיצה אחת באמצעות מזהי IMDb או שאילתות טקסט.
אמולציית לקוח SABnzbd
מתפקד כלקוח הורדה של SABnzbd כך ש-Radarr, Sonarr ו-Lidarr יכולים לתזמן, לנטר ולייבא הורדות שהושלמו ללא שינויים כלשהם בתהליך העבודה שלהם.
פענוח CAPTCHA
פענוח קישורים מובנה מטפל בהוצאות המוגנות באמצעות CAPTCHA, עם סקריפטים אופציונליים של Tampermonkey ושילוב SponsorsHelper לפתרון אוטומטי.
בקרת קטגוריה ושיקוף
רשימות היתרים לפי קטגוריות עבור שמות מארחים ושרתי הורדה שומרות על הספרייה שלכם במקורות שאתם סומכים עליהם, מבלי לשנות את תצורת Arr.
התראות ו-auth
התראות Discord ו-Telegram אופציונליות, בתוספת אימות מבוסס טפסים או HTTP Basic, מגינות על ממשק המשתמש האינטרנטי ושומרות אתכם מעודכנים.
למה להריץ את Quasarr על Hostinger
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מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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