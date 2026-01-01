MapStore הוא מוצר WebGIS בקוד פתוח שפותח על ידי GeoSolutions, המאפשר לצוותים ליצור, לשמור ולשתף מפות אינטראקטיביות, לוחות מחוונים וסיפורים גיאוגרפיים סוחפים בדפדפן. הוא תומך במגוון המלא של תקני OGC (WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, 3D Tiles) ומשתלב באופן טבעי עם GeoServer, MapServer, שירותי ArcGIS REST, וכל מערכת קצה גיאו-מרחבית התואמת לתקנים.

נבנה על OpenLayers, Leaflet ו-CesiumJS, MapStore מאחד מציגי דו-ממד ותלת-ממד, טבלת תכונות עשירה, ווידג'טים לתרשימים, ומנהל הקשר להתאמת יישומי מפה לקבוצות משתמשים שונות. אירוח עצמי על VPS ייעודי שומר על שכבות קנייניות, מפות בסיס וניתוחים בשליטתכם, תוך הימנעות מתמחור לפי משתמש של פלטפורמות GIS מתארחות.