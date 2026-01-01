פרסו את MapStore בלחיצה אחת.
מסגרת WebGIS בקוד פתוח לבניית מפות אינטראקטיביות, לוחות מחוונים וסיפורים גיאוגרפיים תלת-ממדיים מכל מקור נתונים.
בחרו תוכנית VPS עבור MapStore
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם MapStore
MapStore הוא מוצר WebGIS בקוד פתוח שפותח על ידי GeoSolutions, המאפשר לצוותים ליצור, לשמור ולשתף מפות אינטראקטיביות, לוחות מחוונים וסיפורים גיאוגרפיים סוחפים בדפדפן. הוא תומך במגוון המלא של תקני OGC (WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, 3D Tiles) ומשתלב באופן טבעי עם GeoServer, MapServer, שירותי ArcGIS REST, וכל מערכת קצה גיאו-מרחבית התואמת לתקנים.
נבנה על OpenLayers, Leaflet ו-CesiumJS, MapStore מאחד מציגי דו-ממד ותלת-ממד, טבלת תכונות עשירה, ווידג'טים לתרשימים, ומנהל הקשר להתאמת יישומי מפה לקבוצות משתמשים שונות. אירוח עצמי על VPS ייעודי שומר על שכבות קנייניות, מפות בסיס וניתוחים בשליטתכם, תוך הימנעות מתמחור לפי משתמש של פלטפורמות GIS מתארחות.
פיצ'רים עיקריים של MapStore
מפות ולוחות מחוונים
צרו מפות דו-ממדיות אינטראקטיביות ולוחות מחוונים של נתונים עם גרפים, מונים ווידג'טים של טקסט המתעדכנים משכבות WMS, WFS ו-WPS חיות.
3D GeoStories
בנו סיפורי גיאוגרפיה נרטיביים עם סצנות תלת-ממד המופעלות על ידי CesiumJS, אנימציות 'טוס אל' ומדיה מוטמעת, כדי לתקשר נתונים מרחביים לקהלים שאינם מומחי GIS.
תקני OGC
תמיכה מובנית ב-WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, ו-3D Tiles מחברת את MapStore ל-GeoServer, MapServer, וכל שירות גיאו-מרחבי תואם.
מנהל הקשר
הגדירו הקשרי יישומים החושפים סרגלי כלים מותאמים אישית, תוספים ושכבות לקבוצות משתמשים ספציפיות מבלי לפצל את בסיס הקוד.
אינטגרציית קטלוג
חיפוש וייבוא שכבות מקטלוגים של CSW, WMS, WMTS, TMS ו-ArcGIS REST ישירות בתוך מלחין המפות, מה שמאיץ את גילוי הנתונים.
טבלת תכונות
שאילתה, סינון ועריכה של מאפייני ישויות וקטוריות באמצעות טבלה בסגנון גיליון אלקטרוני המסונכרנת בזמן אמת עם סימבולוגיית מפה ובחירות.
למה להריץ את MapStore על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.