Razzia היא פלטפורמת חידונים בקוד פתוח ובאירוח עצמי, המיועדת לאירועים חיים, מפגשי צוות ומפגשי כיתה. מארח יוצר חדר משחק דרך לוח המחוונים המוגן בסיסמה של המנהל, משתף את קוד החדר עם המשתתפים ושולט בקצב החידון — הכל פועל בכל דפדפן מודרני ללא צורך בהורדת אפליקציה מצד המשתתפים.

אירוח עצמי של Razzia ב-VPS משלך שומר על פרטיות תוכן החידון ונתוני המשתתפים שלך, ללא עמלות לכל משחק או תלות בשירות צד שלישי. הפריסה הקלה במכולה בודדת הופכת אותה למעשית גם לאירועים אד-הוק וגם לפעילויות צוות קבועות וחוזרות.