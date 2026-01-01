פרוסו Razzia בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת חידונים בזמן אמת באירוח עצמי להפעלת אירועי חידון מרובי משתתפים משרת ה-VPS שלכם.
בחרו תוכנית VPS עבור Razzia
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Razzia
Razzia היא פלטפורמת חידונים בקוד פתוח ובאירוח עצמי, המיועדת לאירועים חיים, מפגשי צוות ומפגשי כיתה. מארח יוצר חדר משחק דרך לוח המחוונים המוגן בסיסמה של המנהל, משתף את קוד החדר עם המשתתפים ושולט בקצב החידון — הכל פועל בכל דפדפן מודרני ללא צורך בהורדת אפליקציה מצד המשתתפים.
אירוח עצמי של Razzia ב-VPS משלך שומר על פרטיות תוכן החידון ונתוני המשתתפים שלך, ללא עמלות לכל משחק או תלות בשירות צד שלישי. הפריסה הקלה במכולה בודדת הופכת אותה למעשית גם לאירועים אד-הוק וגם לפעילויות צוות קבועות וחוזרות.
פיצ'רים עיקריים של Razzia
מרובה משתתפים בזמן אמת
משחק חי המופעל על ידי WebSocket מספק שאלות וציונים לכל המשתתפים בו-זמנית ללא השהיה מורגשת, אפילו ברחבי רשתות שונות.
אין צורך באפליקציה
משתתפים מצטרפים באופן מיידי דרך כל דפדפן מודרני באמצעות קוד חדר — ללא צורך בחשבון, ללא התקנה, וללא צורך בהרשמה לפני שהחידון מתחיל.
לוח בקרה למנהל
ממשק ה-/manager המוגן בסיסמה מעניק למארח שליטה מלאה על זרימת המשחק — להתחיל, לקדם ולסיים סבבים בקצב שלו.
תוכן חידון מותאם אישית
הגדירו חידונים כקובצי JSON המאוחסנים בשרת שלכם, המעניקים לכם בעלות מלאה על השאלות, התשובות והניקוד ללא כל תלות בספק.
חדרים סימולטניים
הפעילו מספר חדרי משחק עצמאיים ממופע יחיד, כך שפריסה אחת יכולה לשרת מספר צוותים או הפעלות במקביל.
למה להריץ את Razzia על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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