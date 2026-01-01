פרוסו Trip בהתקנה בלחיצה אחת.
עוקב מפות ומתכנן טיולים מינימליסטי באירוח עצמי, לארגון נקודות עניין ומסלולי טיול רב-יומיים.
בחרו תוכנית VPS עבור Trip
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Trip
Trip הוא כלי מינימליסטי למעקב מפות ותכנון טיולים באירוח עצמי, המאפשר לכם לאסוף נקודות עניין (POI) על מפות אינטראקטיביות ולהפוך אותן למסלולי טיול מובנים מרובי ימים. בנוי סביב ממשק נקי וללא הסחות דעת, הוא מתמקד בשתי הפעילויות שמטיילים חוזרים עליהן בפועל: סימון מקומות ששווה לבקר בהם והרכבתם לטיולים עם תאריכים, הערות וקבצים מצורפים.
הפעלת Trip על שרת ה-VPS שלכם שומרת כל נקודת עניין (POI), מסלול טיול וקישור לחבר נסיעה בתוך תשתית שאתם שולטים בה. אין טלמטריה, אין פרסומות ואין ענן צד שלישי — היעדים ותוכניות הטיול שלכם לעולם אינם עוזבים את השרת שלכם, בעוד ששילוב OIDC מאפשר לכם לחבר את Trip למערך כניסה יחידה (Single Sign-On) קיים כשאתם רוצים בכך.
פיצ'רים עיקריים של Trip
מפות POI אינטראקטיביות
מקמו, קטלגו וסננו נקודות עניין על אריחי מפה הניתנים להתאמה אישית, הבנויים על Leaflet, לצורך חקירה מהירה וידידותית למובייל.
מסלולים רב-יומיים
קבצו נקודות עניין לתוכניות טיול יומיות עם הערות, עלויות וקבצים מצורפים, כך שהתוכנית המלאה תהיה במקום אחד.
שיתוף פעולה בנסיעות
שתפו טיולים עם חברים לטיול כך שכולם יראו את אותו מסלול ועדכונים מבלי להתעסק בשרשורי צ'אט או בגיליונות אלקטרוניים.
OIDC התחברות יחידה
כניסת OpenID Connect אופציונלית מאפשרת לכם לעשות שימוש חוזר בספק הזהויות הקיים שלכם במקום לנהל חשבון Trip נפרד.
פרטיות כברירת מחדל
ללא טלמטריה, מעקב ופרסומות — כל מקום, תמונה ונסיעה נשארים ב-VPS שלכם תחת שליטתכם הישירה.
קל משקל SQLite
מיכל יחיד המגובה על ידי SQLite עם נפח אחסון יחיד, מה שהופך גיבויים והעברות להעתקת קבצים פשוטה.
למה להריץ את Trip על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
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