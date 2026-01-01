Trip הוא כלי מינימליסטי למעקב מפות ותכנון טיולים באירוח עצמי, המאפשר לכם לאסוף נקודות עניין (POI) על מפות אינטראקטיביות ולהפוך אותן למסלולי טיול מובנים מרובי ימים. בנוי סביב ממשק נקי וללא הסחות דעת, הוא מתמקד בשתי הפעילויות שמטיילים חוזרים עליהן בפועל: סימון מקומות ששווה לבקר בהם והרכבתם לטיולים עם תאריכים, הערות וקבצים מצורפים.

הפעלת Trip על שרת ה-VPS שלכם שומרת כל נקודת עניין (POI), מסלול טיול וקישור לחבר נסיעה בתוך תשתית שאתם שולטים בה. אין טלמטריה, אין פרסומות ואין ענן צד שלישי — היעדים ותוכניות הטיול שלכם לעולם אינם עוזבים את השרת שלכם, בעוד ששילוב OIDC מאפשר לכם לחבר את Trip למערך כניסה יחידה (Single Sign-On) קיים כשאתם רוצים בכך.