התקינו Kotaemon בהתקנה בלחיצה אחת.
צ'אטבוט Q ו-A למסמכים בקוד פתוח, לשוחח עם הקבצים שלכם באמצעות כל ספק LLM.
בחרו תוכנית VPS עבור Kotaemon
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Kotaemon
Kotaemon הוא כלי נקי וניתן להתאמה אישית לשאלות ותשובות ממסמכים מבוסס RAG, שמתחבר ל-LLM לבחירתכם — מ-OpenAI ו-Azure ועד למופע Ollama באירוח עצמי. העלו קובצי PDF, מסמכי Word, גיליונות אלקטרוניים ותמונות, לאחר מכן שאלו שאלות וקבלו תשובות המגובות בציטוטים מדויקים מחומר המקור.
בניגוד לשירותי AI למסמכים מבוססי ענן, אירוח עצמי של Kotaemon שומר על פרטיות הקבצים שלכם ב-VPS שלכם. גרסת התמונה המלאה בתבנית זו מוסיפה Tesseract OCR, ניתוח פורמטים של LibreOffice וטיפול במסמכים רב-מודאלי, מה שהופך אותו למתאים לקובצי PDF סרוקים, קובצי Office ומסמכים עתירי תמונות.
פיצ'רים עיקריים של Kotaemon
תמיכה ב-Multi-LLM
התחברו ל-OpenAI, Azure OpenAI, Cohere, Mistral, או לכל מודל מקומי המתארח ב-Ollama, מבלי להעביר את המסמכים או את היסטוריית הצ'אט שלכם.
תשובות מגובות באסמכתאות
כל תשובה מקשרת לקטעים המדויקים במסמכי המקור שלכם, כך שתוכלו לאמת טענות ולעקוב אחר מידע באופן ישיר.
OCR ו-פענוח Office
Tesseract OCR, LibreOffice ו-ffmpeg נכללים יחד כדי לטפל בקובצי PDF סרוקים, קובצי Word ו-PowerPoint, ובמסמכים מבוססי תמונה באופן מקורי.
שליפת GraphRAG
קצוות עורפיים אופציונליים של GraphRAG ו-LightRAG משפרים את דיוק האחזור עבור מערכי מסמכים גדולים או בעלי הפניות צולבות צפופות.
גישה מרובת משתמשים
ניהול משתמשים מובנה מאפשר לחברי צוות לנהל אוספי מסמכים פרטיים משלהם תחת פריסה משותפת אחת.
למה להריץ את Kotaemon על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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