VueTorrent הוא ממשק משתמש אינטרנטי חלופי בקוד פתוח ל-qBittorrent, שנבנה עם Vue 3 ו-Vuetify על ידי קהילה פעילה של תורמים. הוא מחליף את ממשק ה-qBittorrent המיושן כברירת מחדל ביישום עמוד יחיד מהיר ומגיב, שתוכנן להרגיש טבעי גם בדפדפני מחשב שולחני וגם במכשירים ניידים, כולל התקנה כ-Progressive Web App.

פריסה זו אורזת את VueTorrent עם תמונת ה-qBittorrent של LinuxServer באמצעות מוד Docker הנתמך רשמית, כך שקונטיינר יחיד מספק גם את מנוע ה-BitTorrent וגם את הממשק המודרני. אירוח עצמי על VPS מספק סיד תמידי, רוחב פס של דאטה סנטר, ותאימות מלאה ל-arr automation stack באמצעות ה-WebAPI הסטנדרטי של qBittorrent.