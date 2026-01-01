פרוסו VueTorrent בהתקנה בלחיצה אחת.
ממשק משתמש אינטרנטי מודרני של Vue.js עבור qBittorrent עם עיצוב מלוטש ומוכן למובייל ותכונות עשירות לניהול טורנטים.
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מה אפשר לבנות עם VueTorrent
VueTorrent הוא ממשק משתמש אינטרנטי חלופי בקוד פתוח ל-qBittorrent, שנבנה עם Vue 3 ו-Vuetify על ידי קהילה פעילה של תורמים. הוא מחליף את ממשק ה-qBittorrent המיושן כברירת מחדל ביישום עמוד יחיד מהיר ומגיב, שתוכנן להרגיש טבעי גם בדפדפני מחשב שולחני וגם במכשירים ניידים, כולל התקנה כ-Progressive Web App.
פריסה זו אורזת את VueTorrent עם תמונת ה-qBittorrent של LinuxServer באמצעות מוד Docker הנתמך רשמית, כך שקונטיינר יחיד מספק גם את מנוע ה-BitTorrent וגם את הממשק המודרני. אירוח עצמי על VPS מספק סיד תמידי, רוחב פס של דאטה סנטר, ותאימות מלאה ל-arr automation stack באמצעות ה-WebAPI הסטנדרטי של qBittorrent.
פיצ'רים עיקריים של VueTorrent
Vue 3 ממשק משתמש ווב
ממשק עמוד יחיד הבנוי על Vue 3 ו-Vuetify מחליף את ממשק המשתמש המיושן והמוגדר כברירת מחדל של qBittorrent, עם ניווט חלק ועדכונים חיים.
מובייל ו-PWA מוכן
פריסה רספונסיבית עובדת בטלפונים ובטאבלטים וניתן להתקין אותה כאפליקציית רשת מתקדמת לחוויה הדומה לאפליקציה מקומית.
ערכות נושא בהירות וכהות
ערכות נושא בהירות וכהות מובנות, עם עמודות לוח מחוונים הניתנות להגדרה, מאפשרות לכם להתאים אילו מאפייני טורנט גלויים במבט חטוף.
קיצורי מקלדת
קיצורי מקלדת מהשורה הראשונה, כולל בחירה מרובה, מיקוד חיפוש וסגירת תיבות דו-שיח, מאיצים את ניהול הטורנטים היומיומי.
qBittorrent API מלא
משתמש ב-WebAPI הסטנדרטי של qBittorrent, כך ש-Sonarr, Radarr, Lidarr, וכלי arr אחרים עובדים ללא צורך בהגדרות נוספות.
Backend כלול
פועל כמוד Docker על גבי LinuxServer qBittorrent, כך שקונטיינר יחיד מספק גם את מנוע הטורנט וגם את ממשק המשתמש המודרני.
למה להריץ את VueTorrent על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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