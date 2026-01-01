התקינו את Ever Gauzy בלחיצה אחת.
פלטפורמה עסקית בקוד פתוח המשלבת ERP, CRM, HRM, ATS וניהול פרויקטים במרחב עבודה אחד.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Ever Gauzy
Ever Gauzy היא פלטפורמת ניהול עסקים בקוד פתוח המאחדת ERP, CRM, HRM, ATS וניהול פרויקטים למרחב עבודה יחיד. היא מיועדת לסוכנויות, חברות ייעוץ וצוותים מבוססי שירות שצריכים לעקוב אחר זמן, לנהל שכר, להפעיל צינורות מכירה ולדווח על רווחיות מבלי לחבר יחד חמישה מנויי SaaS נפרדים.
אירוח עצמי של Gauzy ב-VPS משלכם שומר על נתוני לקוחות, חוזים, חשבוניות ורשומות משאבי אנוש בשליטתכם המלאה, ללא עמלות לפי משתמש וללא נעילת ספק. הפלטפורמה מפותחת באופן פעיל על ידי Ever Co., עם אלפי תורמים ב-GitHub ורישיון קוד פתוח המאפשר אירוח עצמי מסחרי.
פיצ'רים עיקריים של Ever Gauzy
חבילת ERP מאוחדת
מודולי פיננסים, מלאי, רכש וחשבונאות חולקים מודל נתונים יחיד, כך שדוחות תמיד משקפים את אותם המספרים בין המחלקות.
CRM מובנה
עקבו אחר לידים, עסקאות, אנשי קשר וצינורות מכירה לצד הפקת חשבוניות ומסירת פרויקטים מבלי לייצא נתונים בין כלים נפרדים.
HRM ו-ATS
ניהול עובדים, מועמדים, חופשות, חוזים, וכל תהליך הגיוס המלא החל מפרסום משרה ועד לקליטה, במקום אחד.
מעקב זמן ודוחות שעות
מעקב זמן מובנה עם הזנות ידניות ואוטומטיות מוזן ישירות לתלושי שכר, חשבוניות ודוחות רווחיות פרויקטים.
מרחבי עבודה רב-דיירים
הפעילו מספר ארגונים וצוותים בפריסה אחת עם נתונים, הרשאות וחיוב נפרדים עבור כל דייר.
API פתוח לאינטגרציה
ממשקי API של REST ו-GraphQL, יחד עם שילובי webhook עם GitHub, Hubstaff, Upwork, ו-Make.com, מאפשרים לכם להרחיב את Gauzy כדי להתאים לזרימות עבודה קיימות.
למה להריץ את Ever Gauzy על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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