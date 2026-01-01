Ever Gauzy היא פלטפורמת ניהול עסקים בקוד פתוח המאחדת ERP, CRM, HRM, ATS וניהול פרויקטים למרחב עבודה יחיד. היא מיועדת לסוכנויות, חברות ייעוץ וצוותים מבוססי שירות שצריכים לעקוב אחר זמן, לנהל שכר, להפעיל צינורות מכירה ולדווח על רווחיות מבלי לחבר יחד חמישה מנויי SaaS נפרדים.

אירוח עצמי של Gauzy ב-VPS משלכם שומר על נתוני לקוחות, חוזים, חשבוניות ורשומות משאבי אנוש בשליטתכם המלאה, ללא עמלות לפי משתמש וללא נעילת ספק. הפלטפורמה מפותחת באופן פעיל על ידי Ever Co., עם אלפי תורמים ב-GitHub ורישיון קוד פתוח המאפשר אירוח עצמי מסחרי.