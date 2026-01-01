Matomo היא פלטפורמת ניתוח נתוני אתרים בקוד פתוח המובילה בעולם, המשמשת למעלה ממיליון אתרים ביותר מ-190 מדינות. כחלופה ממוקדת פרטיות ל-Google Analytics, היא מספקת ניתוח מפורט של מבקרים, מעקב המרות, מפות חום, הקלטות סשנים ובדיקות A/B תוך שמירה על 100% מהנתונים שלכם בתשתית שלכם. אף צד שלישי אינו מקבל את נתוני המבקרים שלכם, והמעקב נשאר מדויק גם כאשר חוסמי פרסומות חוסמים סקריפטים של אנליטיקה בענן.

אירוח עצמי של Matomo על ה-VPS שלכם פירושו אתרים ללא הגבלה, ללא עמלות לפי מבקר, וציות מלא ל-GDPR, HIPAA ותקנות אחרות של מיקום נתונים — מה שהופך אותה לפלטפורמת האנליטיקה המועדפת עבור ארגונים שאינם יכולים לשלוח נתוני מבקרים לספקים חיצוניים.