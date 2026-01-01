התקינו Matomo בלחיצה אחת.
פלטפורמת ניתוח נתוני אתרים בקוד פתוח מובילה, שזוכה לאמון של למעלה ממיליון אתרים, עם בעלות מלאה על הנתונים ותאימות ל-GDPR.
בחרו תוכנית VPS עבור Matomo
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Matomo
Matomo היא פלטפורמת ניתוח נתוני אתרים בקוד פתוח המובילה בעולם, המשמשת למעלה ממיליון אתרים ביותר מ-190 מדינות. כחלופה ממוקדת פרטיות ל-Google Analytics, היא מספקת ניתוח מפורט של מבקרים, מעקב המרות, מפות חום, הקלטות סשנים ובדיקות A/B תוך שמירה על 100% מהנתונים שלכם בתשתית שלכם. אף צד שלישי אינו מקבל את נתוני המבקרים שלכם, והמעקב נשאר מדויק גם כאשר חוסמי פרסומות חוסמים סקריפטים של אנליטיקה בענן.
אירוח עצמי של Matomo על ה-VPS שלכם פירושו אתרים ללא הגבלה, ללא עמלות לפי מבקר, וציות מלא ל-GDPR, HIPAA ותקנות אחרות של מיקום נתונים — מה שהופך אותה לפלטפורמת האנליטיקה המועדפת עבור ארגונים שאינם יכולים לשלוח נתוני מבקרים לספקים חיצוניים.
פיצ'רים עיקריים של Matomo
בעלות מלאה על נתונים
כל נתוני המבקרים נשארים בתשתית שלכם — ללא שיתוף עם צד שלישי, ללא יצירת פרופילים על ידי רשתות פרסום, וללא גישת ספקים לאנליטיקה שלכם.
תאימות GDPR
בקרות פרטיות מובנות, ניהול הסכמות וכלי אנונימיזציה של נתונים הופכים את הציות לרגולציה לפשוט.
מעקב המרות
מדדו יעדים, משפכים וייחוס לאורך כל מסע המבקרים שלכם כדי להבין מה מניע המרות.
מפות חום ו-הקלטות סשנים
ראו היכן משתמשים לוחצים, גוללים ומהססים באמצעות מפות חום ויזואליות וסשני גלישה מוקלטים.
ניתוח מסחר אלקטרוני
עקבו אחר הכנסות, ביצועי מוצרים, נטישת עגלות קניות וערך חיי לקוח באמצעות דוחות ייעודיים למסחר אלקטרוני.
אתרים ללא הגבלה
עקבו אחרי כמה אתרים שתרצו מתוך אינסטנס Matomo יחיד, ללא עמלות לכל אתר או שדרוגי תוכנית.
למה להריץ את Matomo על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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