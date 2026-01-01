עד 69% הנחה עבור Cassandra Reaper

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מתזמן תיקונים מרכזי וממשק משתמש אינטרנטי לשמירה על אשכולות Apache Cassandra תקינים ועקביים.

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VPS בניהול AI
24.99 /חודש
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פרוסו את Cassandra Reaper בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Cassandra Reaper

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99 /חודש
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מתחדש ב-44.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
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63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99 /חודש
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מתחדש ב-55.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
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100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
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69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-107.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-184.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-44.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-55.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-107.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-184.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Cassandra Reaper

Cassandra Reaper הוא כלי הקוד הפתוח דה פקטו לתיאום תיקוני Apache Cassandra על פני אשכולות של מרכזי נתונים יחידים ורב-אתרים. נוצר במקור ב-Spotify ומתוחזק על ידי The Last Pickle, Reaper מפצל תיקונים גדולים ליחידות ניתנות לניהול, מריץ אותם באופן אופורטוניסטי על פני צמתים, וממשיך בבטחה לאחר כשלים — מחליף סקריפטים שבריריים של nodetool מבוססי cron בזרימת עבודה מבוססת מצב וניתנת לצפייה.

אירוח עצמי של Reaper על ה-VPS שלכם מעניק למפעילים מישור בקרה ייעודי עם ממשק משתמש אינטרנטי (web UI), REST API, ונקודת קצה למדדים. פריסה זו כוללת צומת של Apache Cassandra כך שתוכלו להתחבר, לתזמן ולבצע תיקונים באופן מיידי, ולאחר מכן לרשום אשכולות ייצור נוספים באמצעות JMX לפי הצורך.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Cassandra Reaper

תיקונים מקטעיים

פצלו תיקונים לטווחים קטנים והריצו אותם באופן אופורטוניסטי על פני צמתים כדי למנוע עומס יתר על האשכול.

תזמון תיקונים

תזמון תיקונים חוזרים לכל keyspace, עם עוצמה, מקביליות ומספר מקטעים הניתנים להגדרה.

שליטה רב-אשכולית

רשמו ונהלו תיקונים עבור מספר אשכולות Cassandra מממשק אינטרנטי יחיד ו-API REST.

השהה ו-המשך

ריצות תיקון עם שמירת מצב ניתנות להשהיה, חידוש ושחזור לאחר הפעלות מחדש מבלי לאבד התקדמות.

מדדים ו-תצפיתיות

מדדי Dropwizard מובנים חושפים את התקדמות התיקון, סטטוס המקטעים, ותקינות אשכול ה-JMX לניטור.

למה להריץ את Cassandra Reaper על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

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