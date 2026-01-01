Cassandra Reaper הוא כלי הקוד הפתוח דה פקטו לתיאום תיקוני Apache Cassandra על פני אשכולות של מרכזי נתונים יחידים ורב-אתרים. נוצר במקור ב-Spotify ומתוחזק על ידי The Last Pickle, Reaper מפצל תיקונים גדולים ליחידות ניתנות לניהול, מריץ אותם באופן אופורטוניסטי על פני צמתים, וממשיך בבטחה לאחר כשלים — מחליף סקריפטים שבריריים של nodetool מבוססי cron בזרימת עבודה מבוססת מצב וניתנת לצפייה.

אירוח עצמי של Reaper על ה-VPS שלכם מעניק למפעילים מישור בקרה ייעודי עם ממשק משתמש אינטרנטי (web UI), REST API, ונקודת קצה למדדים. פריסה זו כוללת צומת של Apache Cassandra כך שתוכלו להתחבר, לתזמן ולבצע תיקונים באופן מיידי, ולאחר מכן לרשום אשכולות ייצור נוספים באמצעות JMX לפי הצורך.