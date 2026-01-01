פרוסו את Cassandra Reaper בלחיצה אחת.
מתזמן תיקונים מרכזי וממשק משתמש אינטרנטי לשמירה על אשכולות Apache Cassandra תקינים ועקביים.
בחרו תוכנית VPS עבור Cassandra Reaper
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Cassandra Reaper
Cassandra Reaper הוא כלי הקוד הפתוח דה פקטו לתיאום תיקוני Apache Cassandra על פני אשכולות של מרכזי נתונים יחידים ורב-אתרים. נוצר במקור ב-Spotify ומתוחזק על ידי The Last Pickle, Reaper מפצל תיקונים גדולים ליחידות ניתנות לניהול, מריץ אותם באופן אופורטוניסטי על פני צמתים, וממשיך בבטחה לאחר כשלים — מחליף סקריפטים שבריריים של nodetool מבוססי cron בזרימת עבודה מבוססת מצב וניתנת לצפייה.
אירוח עצמי של Reaper על ה-VPS שלכם מעניק למפעילים מישור בקרה ייעודי עם ממשק משתמש אינטרנטי (web UI), REST API, ונקודת קצה למדדים. פריסה זו כוללת צומת של Apache Cassandra כך שתוכלו להתחבר, לתזמן ולבצע תיקונים באופן מיידי, ולאחר מכן לרשום אשכולות ייצור נוספים באמצעות JMX לפי הצורך.
פיצ'רים עיקריים של Cassandra Reaper
תיקונים מקטעיים
פצלו תיקונים לטווחים קטנים והריצו אותם באופן אופורטוניסטי על פני צמתים כדי למנוע עומס יתר על האשכול.
תזמון תיקונים
תזמון תיקונים חוזרים לכל keyspace, עם עוצמה, מקביליות ומספר מקטעים הניתנים להגדרה.
שליטה רב-אשכולית
רשמו ונהלו תיקונים עבור מספר אשכולות Cassandra מממשק אינטרנטי יחיד ו-API REST.
השהה ו-המשך
ריצות תיקון עם שמירת מצב ניתנות להשהיה, חידוש ושחזור לאחר הפעלות מחדש מבלי לאבד התקדמות.
מדדים ו-תצפיתיות
מדדי Dropwizard מובנים חושפים את התקדמות התיקון, סטטוס המקטעים, ותקינות אשכול ה-JMX לניטור.
למה להריץ את Cassandra Reaper על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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