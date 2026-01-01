Rundeck הוא מנוע אוטומציית Runbook בקוד פתוח, מתוחזק על ידי PagerDuty. הוא הופך סקריפטים תפעוליים, פקודות אד-הוק ותהליכים מורכבים מרובי שלבים למשימות מנוהלות גרסאות שכל אחד בצוות יכול להריץ בבטחה מממשק משתמש אינטרנטי, API או אינטגרציית צ'אט — מבלי לחלק מפתחות SSH או פרטי גישה של סביבת הייצור.

אירוח עצמי של Rundeck על VPS משלכם שומר על הגדרות משימות, היסטוריית ביצועים ומלאי צמתים בשליטתכם. מהנדסי תפעול, תמיכה וכוננות מקבלים מקום אחד מבוקר להפעלת פריסות, הפעלת שירותים מחדש, החלפת מפתחות ופתרון אירועים — והופך ידע שבטי לאוטומציה ניתנת לשימוש חוזר ומוגבלת הרשאות.