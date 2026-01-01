פרוסו Rundeck בהתקנה בלחיצה אחת.
אוטומציית Runbook בקוד פתוח שהופכת סקריפטים ותהליכי עבודה לפעולות בשירות עצמי עבור כל צוות.
בחרו תוכנית VPS עבור Rundeck
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Rundeck
Rundeck הוא מנוע אוטומציית Runbook בקוד פתוח, מתוחזק על ידי PagerDuty. הוא הופך סקריפטים תפעוליים, פקודות אד-הוק ותהליכים מורכבים מרובי שלבים למשימות מנוהלות גרסאות שכל אחד בצוות יכול להריץ בבטחה מממשק משתמש אינטרנטי, API או אינטגרציית צ'אט — מבלי לחלק מפתחות SSH או פרטי גישה של סביבת הייצור.
אירוח עצמי של Rundeck על VPS משלכם שומר על הגדרות משימות, היסטוריית ביצועים ומלאי צמתים בשליטתכם. מהנדסי תפעול, תמיכה וכוננות מקבלים מקום אחד מבוקר להפעלת פריסות, הפעלת שירותים מחדש, החלפת מפתחות ופתרון אירועים — והופך ידע שבטי לאוטומציה ניתנת לשימוש חוזר ומוגבלת הרשאות.
פיצ'רים עיקריים של Rundeck
משימות שירות עצמי
עטפו סקריפטים ופקודות מעטפת כמשימות פרמטריות, כך שגם מי שאינם מהנדסים יוכלו להריץ בבטחה משימות תפעוליות נפוצות מממשק משתמש אינטרנטי.
גישה מבוססת תפקידים
מדיניות ACL מפורטות קובעות מי יכול לקרוא, להריץ, לערוך או למחוק כל משימה, פרויקט וצומת — מושלם להאצלת גישה בטוחה.
ניצוח זרימת עבודה
שרשרו שלבים על פני מאות צמתים מרוחקים עם לוגיקה מותנית, מטפלי שגיאות וביצוע מקבילי, מתוך זרימת עבודה אחת.
היסטוריית ביקורת וביצוע
כל הרצת משימה מתועדת עם פלט מלא, פרמטרים, והמשתמש שהפעיל אותה, מה שמעניק לכם תיעוד ביקורת תפעולי מלא.
API ו-webhooks
הפעילו משימות מצינורות CI/CD, התראות ניטור או צ'אטופס באמצעות REST API מלא, מקבלני Webhook ולקוח CLI.
מערכת אקולוגית של חיבורים
הרחיבו את Rundeck עם תוספים מובנים וקהילתיים עבור AWS, Ansible, Kubernetes, Slack, Jira, ועשרות אינטגרציות אחרות.
למה להריץ את Rundeck על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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