התקינו Shiori בלחיצה אחת.
מנהל סימניות באירוח עצמי שמארכב אוטומטית דפי אינטרנט במצב לא מקוון, כך שתוכן שמור נשאר נגיש גם אם המקור נעלם.
בחרו תוכנית VPS עבור Shiori
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Shiori
Shiori הוא מנהל סימניות באירוח עצמי שנכתב ב-Go ונועד לשמש כחלופה ממוקדת פרטיות ל-Pocket ול-Instapaper. הוא שומר דפי אינטרנט כארכיונים לא מקוונים — כך שהסימניות שלכם נשארות קריאות גם כאשר מקורות יורדים מהרשת, נחסמים מאחורי חומות תשלום, או נעלמים לחלוטין. עם למעלה מ-9,000 כוכבי GitHub, הוא הפך לבחירה מועדפת עבור חוקרים, מפתחים וקוראים מודעי פרטיות הבונים בסיסי ידע אישיים.
אירוח עצמי של Shiori על ה-VPS שלכם שומר על רשימות קריאה ותוכן מאורכב פרטיים לחלוטין, ללא מעקב צד שלישי או איסוף נתונים. בניגוד לשירותי ענן חינמיים המטילים מגבלות אחסון ושמירה, אחסון VPS מעניק לכם קיבולת בלתי מוגבלת ושליטה מלאה על הארכיון שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Shiori
ארכוב עמודים לא מקוונים
שומר עותק מקומי של כל עמוד שנשמר בסימנייה, כך שהתוכן נשאר קריא גם אם כתובת האתר המקורית יורדת מהרשת או הופכת לחסומה בתשלום.
חיפוש טקסט מלא
חיפוש בכל הסימניות ותוכן העמודים המאורכבים מאפשר למצוא במהירות מידע ספציפי באלפי עמודים שמורים.
הרחבות דפדפן
שמירת סימנייה בלחיצה אחת מ-Chrome ומ-Firefox מבלי לעזוב את הדף הנוכחי, כאשר הארכיון נוצר אוטומטית ברקע.
ייבוא Pocket
מעביר ספריות Pocket קיימות בפורמט סימניות Netscape, תוך שמירה על תגיות והופך את המעבר לארכיון באירוח עצמי לחלק.
REST API ו-CLI
REST API מלא וממשק שורת פקודה מאפשרים אינטגרציה עם סקריפטים לאוטומציה וכלים מותאמים אישית מעבר לממשק הווב.
למה להריץ את Shiori על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת ה-n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. קודי ומוחמד מצוות התמיכה היו סבלניים ויסודיים להפליא.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.