Shiori הוא מנהל סימניות באירוח עצמי שנכתב ב-Go ונועד לשמש כחלופה ממוקדת פרטיות ל-Pocket ול-Instapaper. הוא שומר דפי אינטרנט כארכיונים לא מקוונים — כך שהסימניות שלכם נשארות קריאות גם כאשר מקורות יורדים מהרשת, נחסמים מאחורי חומות תשלום, או נעלמים לחלוטין. עם למעלה מ-9,000 כוכבי GitHub, הוא הפך לבחירה מועדפת עבור חוקרים, מפתחים וקוראים מודעי פרטיות הבונים בסיסי ידע אישיים.

אירוח עצמי של Shiori על ה-VPS שלכם שומר על רשימות קריאה ותוכן מאורכב פרטיים לחלוטין, ללא מעקב צד שלישי או איסוף נתונים. בניגוד לשירותי ענן חינמיים המטילים מגבלות אחסון ושמירה, אחסון VPS מעניק לכם קיבולת בלתי מוגבלת ושליטה מלאה על הארכיון שלכם.